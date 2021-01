Consulta:

Mi nombre es Alfonso y me gustaría que me indicase una estrategia para invertir cierto capital con la idea de recibir dividendos y a la vez que también pueda obtener plusvalías por revalorización de las acciones.

Respuesta:

Hola Alfonso, una posible estrategia de cara a la inversión que usted desea realizar es la de comprar los perros del Ibex. Le indico la idea:

Comprar los perros del Ibex

Se trata de una estrategia de inversión a medio y largo plazo que tiene cierto parecido a la de invertir por dividendo, aunque con ciertos matices y algo más elaborada.

Dogs of the Dow o, lo que es lo mismo, los perros del Dow es la llamada estrategia de inversión que popularizó Michael B. O'Higgins en su libro Beating the Dow. La estrategia consiste en buscar las compañías que han sido más castigadas por el mercado. Se trata de buscar las empresas "Value" que han bajado mucho en el mercado y que su rentabilidad por dividendo es elevada.

Puede tener sentido la búsqueda de este tipo de compañías con la finalidad de invertir en ellas ya que se puede esperar una buena revalorización de las mismas, a la par que un gran beneficio por dividendo.

La idea es interesante, aunque hay que valorar cada una de las empresas y analizar los motivos por los que dicha empresa ha sido penalizada en el mercado de valores. También tendremos que estudiar minuciosamente si el dividendo es sostenible en el tiempo y si su línea de negocio continúa siendo interesante.

En general, si el descuento en el precio de cotización de las acciones es debido a la situación general del mercado y no a factores internos de la propia compañía, esta estrategia de comprar los "perros de la bolsa" puede ser muy interesante.

Si analizamos "los perros del Ibex" actualmente nos encontramos con:

IAG que ha perdido alrededor de un 70% en bolsa en el 2020, otra compañía es Banco Sabadell que ha perdido cerca del 65% de su valor en 2020, una tercera es Telefónica con mermas de más de un 40%, seguimos con Merlín Properties que se ha dejado cerca de un 39% y Repsol con pérdidas cercanas al 35%.

Una estrategia interesante es invertir en "los perros del Ibex" y al mismo tiempo invertir también en los valores que mejor se han comportado en el año, de esta forma compensamos la cartera.

Entre los valores del IBEX que mejor comportamiento han tenido en el año 2020 encontramos a Solaria con una revalorización cercana al 270%, Siemens Gamesa con una ganancia de 123%, Pharmamar del 62%, Iberdrola sumó cerca del 34% y Cellnex un 32%.

Se trata de una estrategia de inversión a medio y largo plazo que hasta la fecha ha dado buenos resultados. Aunque ya sabemos que en bolsa los resultados pasados no garantizan rentabilidades futuras.