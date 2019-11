Pregunta: Hola, mi nombre es Sebastián. He oído hablar mucho de las ventajas de contratar un plan de pensiones, pero no me queda del todo claro. ¿Qué ventajas tiene contratar un plan de pensiones?



Respuesta: Hola Sebastián, imagino que si se plantea la contratación de un plan de pensiones es porque, como a todos, le inquieta el futuro de nuestras pensiones públicas. Efectivamente, existen ventajas fiscales a la contratación de planes de pensiones.

Como norma general, las personas partícipes que aporten a planes de pensiones podrán desgravarse cada año la menor de las siguientes cantidades:

■ 8.000 euros ó

■ El 30% de los rendimientos netos del trabajo y actividades económicas.

En el caso de partícipes con discapacidad podría llegar a ampliarse el límite hasta los 24.250 euros anuales.

Es posible realizar aportaciones en favor del cónyuge siempre que éste obtenga rentas del trabajo o de actividades económicas inferiores a 8.000 euros anuales. En este caso el límite de aportación y desgravación será de 2.500 euros anuales.

También es posible realizar aportaciones en favor de personas discapacitadas en grado de parentesco (cónyuge, pariente o tutor), en este caso se podrá ampliar en 10.000 euros su límite de aportaciones.

La mejor forma de aportar a un plan de pensiones es realizar ingresos mensuales al plan que pueden realizarse de forma automática desde nuestra cuenta corriente. De esta forma vamos aportando prácticamente sin darnos cuenta. Cuanto antes empecemos a aportar a un plan de pensiones mayor rentabilidad recibiremos ya que los rendimientos del plan se acumulan al capital y generan mayores rentabilidades.

Otra forma es realizar aportaciones a varios planes de pensiones distintos para diversificar nuestra inversión. Hay que valorar en qué plan de pensiones ahorramos ya que no todos generan las mismas rentabilidades y a lo largo de nuestra vida tendremos que ir realizando cambios de unos planes a otros en función de nuestras necesidades. No podemos contratar un plan de pensiones y echarnos a dormir, hay que estar pendiente de su evolución y de nuestras necesidades. Un buen asesoramiento es importante para que nuestro plan de pensiones cubra nuestras necesidades futuras.