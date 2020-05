80 años del poemario lorquiano que cambió la poesía

El año de 1936 debió de ser terrible para Federico García Lorca. No solo porque lo asesinaran en su propia Granada, sacado a culatazos del domicilio de una familia amiga , como hubo de llorar el viejo maestro Antonio Machado ya casi camino del exilio, sino porque se le acumularon los manuscritos de los que iban a ser sus mejores libros. El 19 de junio había puesto el punto final a su drama La casa de Bernarda Alba , esa obra de teatro que verdaderamente era “poesía puesta en pie”, como a él le gustaba definir el género dramático y que no pudo ver representada. Solo algunas semanas después, entregó a José Bergamín 96 folios mecanografiados y otros 26 manuscritos de un extraño poemario lleno de tachaduras y añadidos que había escrito entre el otoño de 1929 y el invierno de 1930 en la ciudad de Nueva York, adonde había recalado con la excusa de una beca para estudiar inglés y con el corazón roto por el desamor y algunas amistades marchitas .

Lorca había sido hasta entonces, aparentemente, un poeta del campo, de las jacas negras y las lunas grandes, de los gitanos y los aljibes, de los arroyos y las vegas, de las palomas y las adelfas. Pero casi nadie había leído aquel poemario que él concibió y fue escribiendo, a rachas, durante su estancia en esa gran ciudad donde se concitaron las grandes paradojas del capitalismo moderno, donde el hombre había conseguido llegar al cielo con sus rascacielos de babel para, a continuación, en pleno crash de la Bolsa, usarlas para arrojarse al vacío. Allí, bien acogido por la Universidad de Columbia, había coincidido con el también exiliado León Felipe, había conocido a Gardel y se había empapado de jazz y de Harlem, pero, sobre todo, había utilizado el surrealismo para agrandar la llaga de su propia poética: comprobar que, en la redondez del mundo, todo se reducía a que una mitad de la humanidad se dedicaba a machacar a la otra mitad, compuesta en su época por gitanos, mujeres, homosexuales, negros, niños o pobres.

Tal día como hoy, de 1940, es decir, casi cuatro años después de su asesinato por los fascistas en Granada, apareció The poet in New York and other poems, una edición bilingüe de la editorial Norton. Tres semanas después, en México, Bergamín publicaba, con la editorial Séneca y acompañado de un prólogo suyo, el mismo poemario que él había recibido de su compañero de generación, que incluía cuatro dibujos originales y un poema de Antonio Machado, el otro gran poeta español que se fue a morir al otro lado de los Pirineos y que dejó escrito para vergüenza de la memoria histórica aquello de: “Muerto cayó Federico / -sangre en la frente y plomo en las entrañas- /... Que fue en Granada el crimen / sabed -¡pobre Granada!-, en su Granada”.

A Nueva York, precisamente después de la guerra civil, se fueron los padres del propio Federico, y allí fueron enterrados en 1945, después de que don Francisco García hubiera decidido no regresar jamás “a este país de mierda”, según le confesó a su mujer, doña Vicenta, en el barco que tomaron sin billete de vuelta... Pero una década antes le había servido a su hijo para constatar, lírica y hasta filosóficamente, la vida alienante de la sociedad de aquel país en efervescencia a costa, como siempre, de los más débiles, la gran crisis existencial de la modernidad que iba a integrar para siempre una poesía que no podía continuar hilvanándose en las torres de marfil del extinto modernismo... “Asesinado por el cielo, / entre las formas que van hacia la sierpe / y las formas que buscan el cristal, / dejaré crecer mis cabellos”, escribirá en clave surrealista que no era, sin embargo, escritura automática, sino escritura consciente de que también el surrealismo podía servir para subrayar sus eternas preocupaciones: “Tropezando con mi rostro distinto de cada día. / ¡Asesinado por el cielo!”.

Allí verá Lorca amanecer y personificará a la Aurora, que “tiene cuatro columnas de cieno / y un huracán de negras palomas / que chapotean las aguas podridas”. Allí vería a “los primeros que salen” que “comprenden con sus huesos / que no habrá paraíso ni amores deshojados; / saben que van al cieno de números y leyes, / a los juegos sin artes, a sudores sin fruto”. Federico había encontrado su propia voz interna, depurada de su propia cultura materna; había descubierto el versículo de Walt Whitman (“Ni un solo momento, Adán de sangre, macho, / hombre solo en el mar, viejo hermoso Walt Whitman, porque por las azoteas, / agrupados en los bares, / saliendo en racimos de las alcantarilas, / temblando entre las piernas de los cahuffeurs / o girando en las plataformas del ajenjo, / los maricas, Walt Whitman, te señalan”); y había desatado su verso clásico para convertir la ciudad en “Oficina y denuncia”: “No es el infierno, es la calle. / No es la muerte, es la tienda de frutas. / Hay un mundo de ríos quebrados y distancias inasibles en la patita de ese gato quebrada por el automóvil,/ y yo oigo el canto de la lombriz en el corazón de muchas niñas. / Óxido, fermento, tierra estremecida”. Lorca había modernizado la poesía española sin ser probablemente consciente.