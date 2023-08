Adiós a Ramón Lobo, el periodista de todas las guerras

Ramón Lobo, seguramente el reportero de guerra más reconocido de los últimos años en nuestro país y un referente inexcusable para varias generaciones de informadores, se marchó ayer sin poder contar del todo su último y más personal conflicto, el de un cáncer de pulmón que le diagnosticaron hace apenas un año y cuyo desenlace intuyó hace cuatro días su compañero de pluma y fatigas Gervasio Sánchez, quien le dedicó una emocionante columna titulada Antes que anochezca: “Escribo este texto antes que anochezca, querido Ramón, porque quiero que la leas”, decía su colega. “Que te emociones como me ha emocionado a mí mientras avanzaba párrafo a párrafo. No es una necrológica. Es todo lo contrario: una declaración de vida, admiración y amor y una reflexión cariñosa sobre todo lo que vivimos juntos”. Otro de sus compañeros, Guillermo Altares, se refirió ayer al trabajo como corresponsal de Lobo en todos los conflictos del globo: “Lo hizo con una mezcla de humanidad y desgarro, sin esconder ningún detalle por terrible que fuera, pero siempre tratando de adoptar el punto de vista de aquellos que sufren las guerras”. En efecto, no hubo guerra en estas últimas décadas en las que no hubiera estado Lobo: Croacia, Serbia, Bosnia-Herzegovina, Chechenia, Albania, Irak, Haití, Ruanda, Guinea Ecuatorial, Nigeria, Sierra Leona, Uganda, Congo, Zimbabue, Namibia o Filipinas, entre otras.

Hijo de un español y una inglesa, Ramón Lobo nació en Venezuela en 1955, el año en que García Márquez se bautizó como reportero con aquella historia del náufrago que sobrevivió en el Caribe después de diez días a la deriva. A los cinco años se trasladó a España, y se licenció en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid. Trabajó desde muy joven en diversos medios de comunicación como la agenda Pyresa, El Heraldo de Aragón, Radio 80, Expansión, Cinco Días o el diario El Sol, entre otros. Fue en 1992 cuando entró a formar parte de la plantilla de El País, el periódico de Prisa en el que permaneció como redactor de Internacional durante 20 años, hasta que la empresa editora presentó un ERE en 2012, aunque volviera a ella como columnista en 2018...

Entretanto, Ramón Lobo –convertido en un agitador político y cultural en Twitter- también ha colaborado con muchos medios de comunicación españoles, como El Periódico, la Cadena SER, InfoLibre o El diario.es. En 2001 recibió el premio periodístico Cirilo Rodríguez, otorgado por la Asociación de la Prensa de Segovia. En 2020 fue investido Doctor Honoris Causa por la Universidad Miguel Hernández de Elche. Entre sus libros más destacados, destacan El héroe inexistente. Los viajes de un corresponsal de guerra al corazón de las tinieblas del fin de siglo (Aguilar, 1999); Isla África (Seix Barral, 2001), acerca de la guerra De Sierra Leona y el problema de los niños soldado; Cuadernos de Kabul. Historias de mujeres, hombres y niños atrapados en una guerra (RBA, 2010); o El día que murió Kapuscinski (Círculo de Tiza, 2019). Aunque estaba preparando otro, sobre la muerte de su madre, que ha terminado siendo la suya, su último libro, editado en 2020 por Península, se tituló Las ciudades evanescentes. Miedos, soledades y pandemias en un mundo globalizado.

En octubre del año pasado, él mismo anunció su retiro en un programa de la Cadena Ser. “Tengo un problema médico que se llama cáncer, una palabra que mucha gente tiene miedo de pronunciar, pero yo la voy a pronunciar porque así me siento acompañado”, dijo entonces. Ahora descansa en paz.