Por otra parte, lo normal ha solido ser, salvo excepciones que no pertenezcan al Kama Sutra o al Templo de Khajuraho, es que no se representen escenas lésbicas, hetero u homosexuales, orgiásticas, o del tipo “La Casa de los Misterios” de Pompeya. Ni por supuesto la diversidad de géneros coexistentes en la actualidad.

El Arte, no tiene géneros y hacer una interpretación bajo este punto de vista, sería encasillar, excluir, discriminar: exactamente lo contrario de lo que se pretende. El Arte Es o No Es y basta, esté realizado por gais, lesbianas, bi, queer, etc. Ni tampoco porque reflejen las obras estas elecciones. ¡Claro que habrá expos que las reividiquen y claro que una parte del público asiste porque se identifica! Todo eso está muy bien y es justo, siempre y cuando no sea una imposición obligatoria que no luche por la igualdad que queremos todos, ¿o no? Sé que esto puede ser un tema difícil, pero no voy a las muestras para ver arte hecho por mujer-mujer, sino para conocer su técnica, cómo ha resuelto su obra, etc. no porque pretenda encontrar rasgos femeninos en ellas y porque de hacerlo, me llevaría muchas sorpresas.