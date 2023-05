Alberto Gella: «Leer te da referencias y te abre la mente»

Cuando Álex Cooper levanta la cabeza de sus libros chocó de bruces con una humanidad congelada en el tiempo , donde parece ser él la única persona que puede moverse sobre la faz de la tierra. En su deambular por esa nueva civilización estática descubre que no es el único que sigue vivo y móvil, afrontando entonces la misión de revertir esta situación , sin saber si los pocos humanos que aún resisten son enemigos o amigos en los que confiar. Esta es, grosso modo , la sinopsis de ‘Sin tiempo’ , la ópera prima del joven maestro y escritor rinconero Alberto Gella . Un mundo distópico que habla también entre líneas de sueños conseguidos y de la motivación para llegar a ellos.

Aunque la trama ficticia, se une a personajes “basados en personas conocidas para darle el toque realista que buscaba. Eso me permitió saber cómo iban a reaccionar a las situaciones a las que se enfrentaban. Me ha ayudado a darle veracidad ”. Incluso ha reconocido que en Álex Cooper “también hay algo de mí ”.

‘Sin tiempo’ no es una obra cerrada “ni mucho menos”. El autor quiso “jugar con ese ámbito del tiempo no sólo en la narración, sino también en el propio libro”. De este modo, en el primer volumen “ya hay elementos de su continuación. Escribiendo este tenía claro el siguiente. El lector no se da cuenta, pero cuando lee el primero sin saberlo lee también el segundo, y viceversa”. Con esto ha adelantado que, “ahora que por suerte voy escribiendo más rápido”, ya tiene iniciada su segunda novela.