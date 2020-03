Alejandro Miranda, el escritor que rompe con los mitos de Disney

Alejandro Miranda Rodríguez es un escritor sevillano que comenzó con tan solo 8 años en el mundo de la escritura. Desde entonces, sus textos han recorrido revistas culturales, editoriales y concursos de relatos, llegando a convertirse en miembro de CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos). Un estudiante de filología hispánica que publicó su primer libro con 14 años hasta llegar a su publicación estrella hoy en día, Víctor. Es una persona apasionada por los libros y amante de los cuentos clásicos. Lo que más le gratifica de sus publicaciones es la retroalimentación con sus lectores.

Víctor es una historia autoconclusiva que aborda temas tan actuales como la identidad de género, las relaciones sexo-afectivas o la ambigüedad del bien y del mal, de cómo se tergiversan las historias que se cuentan. Es una novela compleja, que requiere de una lectura pausada y de mucha atención. Para él, el protagonista Víctor es “ese fuego simbólico entre la oscuridad y la luz”. Un personaje con muchas capas y profundidades por descubrir.

¿Cómo le surgió la idea de escribir Víctor?

Víctor nació en la época del boom de películas clásicas como Caperucita Roja, Blancanieves, Mago de Oz o Maléfica. Me influencié por todos estos cuentos a la hora de escribir la historia, y me surgió la premisa: “¿Qué pasaría si la historia que nos han contado de Blancanieves no es lo que pasó de verdad? ¿y si la mal llamada «Reina Malvada» se debió a la mala prensa que le dieron al rey por ser gay? ¿era tan malvado como nos han hecho creer?”. A partir de esa idea, intentaba dar visibilidad al colectivo LGTBI y dar voz a esa premisa. El mundo de Víctor es una puerta abierta a nuevas ideas y posibilidades, que antes eran evadidas de alguna forma.

En su libro crea una historia con una perspectiva totalmente diferente a Disney, ¿lo viste como una necesidad de contar algo que nunca se había hecho?

En mi libro quería transmitir que los finales felices no son ni tan fáciles ni aparecen por arte de magia, sino que hay que trabajarlos y ganarlos. Aunque me crie en el mundo tan vasto e increíble de Disney, siempre me ha gustado leer a las fuentes originales de los cuentos, como los Hermanos Grimm o los cuentos de Charles Perrault. Pienso que transmiten un mensaje más claro y entrañable, como el cuento del soldadito de plomo. Tienen una historia más profunda y con más peso que el lavado de cara que hemos querido hacerles a los cuentos, debido a esa infantilización o dulcificación de la realidad.

Usted introduce en la historia la identidad de género, las relaciones sexo-afectivas y la ambigüedad del bien y del mal, ¿son valores importantes para educar desde los libros? ¿hasta ahora eran ausentes en muchas historias?

Sí, son valores muy importantes. En la literatura infantojuvenil tenemos que enseñarles a los más pequeños que la vida no es ni blanco ni negro, sino que es una escala de grises difícil de asimilar. La identidad de género, la orientación sexual y las relaciones sexo-afectivas son factores muy importantes y necesarios para dar visibilidad a ese colectivo. Igual que es importante dar voz a aquellas personas que tengan autismo o dislexia. Yo soy disléxico y muchas veces he padecido la discriminación de no considerarme apto a nivel intelectual. Cuanto más se hable sobre un tema, más visibilidad se podrá dar. Si no le damos nombre a la realidad que nos envuelve en nuestras mentes, es como si no existiera, pero existe, está, lo que pasa que no se nombra.

¿Representa usted, de alguna forma, a personas de la vida real en sus personajes?

Yo diría que de forma inconsciente sí. Todos los que escribimos trasladamos nuestro mundo al papel e incluso, imitamos los gestos de los personajes. El otro día escribiendo el último libro de Víctor hice un personaje que se encogía de hombros y, yo me encogí de hombros sin darme cuenta también. A una obra literaria de ficción se le da forma a la envoltura para ser bella, pero, sin embargo, sigue ligada a la realidad de nuestro día a día.