Alfredo Lagos, privilegio por partida doble

A solas con su guitarra, así se presentó Alfredo Lagos en el Teatro Lope de Vega para brindarnos una memorable actuación que supuso para el público asistente un privilegio por partida doble.

Y es que, además de la exquisitez de su sonanta, que suena colorida hasta cuando toca por seguiriyas, Alfredo tocó para un aforo más que reducido y no por eso se entregó menos de lo que lo hubiera hecho con el teatro lleno.

Su toque dio rienda suelta a esa forma tan suya de tocar, que aúna tradición con modernidad, y que es íntima y exhibicionista a un tiempo. Rotundo, cálido y certero, así fue el toque que salía de su guitarra, tan sonora, que parecía multiplicarse en cada nota.

Llama la atención, por un lado, la justeza de la duración de cada número, y por otro que, aun siendo él de Jerez, no solo no abusó de los palos más rítmicos, sino que incluso los contuvo. Solo se permitió una bulería final que, tras la guajira que le dedicó a su mujer, nos dejó a todos con ganas de más. Lástima que, tal vez por la fecha, por ser lunes o por el miedo al dichoso virus, no estuviera el teatro lleno para vitorearlo.

Título: Sola guitarra

Lugar: Teatro Lope de Vega,19 de abril

Intérprete: Alfredo Lagos

Calificación: 4 estrellas