Angélica Lidell buscando lo sublime

Una suerte de cruce entre la tragedia clásica y la tauromaquia que sitúa en el mismo plano a Rafael Belmonte y Richard Wagner. Es el punto de partida de esta obra, en la que Angélica Lidell lleva a cabo un ejercicio de introspección que aspira a alcanzar lo sublime.

Con una puesta en escena espectacular, Angélica Lidell nos brinda toda una gama de imágenes impactantes y sugerentes que se regodean en los símbolos de la tauromaquia. No en vano parte de la obra se inspira en en libro que escribió Chaves Nogales al torero sevillano, Rafael Belmonte, quien elevó el ejercicio de la tauromaquia a la categoría de un acto espiritual. De ahí el subtítulo: “El olor a sangre no se me quita de los ojos” que es una frase literal del torero.

La dramaturgia lleva a escena muchos de los rasgos y temas que han definido el teatro de la Lidell, como el sacrificio como acto poético, el amor como una forma de locura, la rabia, la violencia explícita y una forma desgarrada y pasional de decir los textos que, aunque empapados de poesía, cultivan el desafío y la irreverencia y tienen un contenido crítico brutal y descarnado. Pero, como novedad, aquí cambia la crítica social por una suerte de desahogo existencial que se resuelve en un monólogo interminable, un vómito teatral con el que se fustiga a ella misma y a sus seguidores, a los que no duda en calificar de mediocres, al igual que a los actores, a los que desprecia. Y no son los únicos, también carga contra las “mujeres y a los maricones”, de los que dice estar harta.

Antes de eso, en la primera escena lleva a cabo un ejercicio de auto-lesión que, de alguna manera, impregna toda la obra, ya que la sangre que emana de sus piernas y manos (que araña con una cuchilla en directo) impregna el suelo y se convierte en un elemento más de la escenografía. No es un ejercicio gratuito, simboliza la relación entre la vida y la muerte que se impone en la tauromaquia, y también en la tragedia. Pero curiosamente, tal vez para quitarle su carga violenta, Lidell se corta con parsimonia, como si estuviera oficiando una ceremonia, mientras suena de fondo una canción de ‘Las Grecas’ que habla de un amor tan pasional como fatal. Se trata, sin duda, de un acto de sublimación tan desconcertante como brutal que incluso podría calificarse de bello, sino fuera porque la auto-lesión se está convirtiendo en una práctica cada vez mayor entre los adolescentes que padecen alguna alteración mental. Más de un espectador se levantó y abandonó la sala tras ese acto.

Cabe destacar la atmósfera ritual que envuelve a la obra gracias a una fascinante puesta en escena que, además de la música de Wagner, se sirve de una expresiva iluminación, a cargo de Mark Van Denesse, y sitúa en escena algunos personajes que, a la manera de símbolos, inciden en en la visión romántica de la muerte del torero y la propia dramaturga, e incluso llegan a aportar, como en el caso de los tres monos pintados en el telón, un punto de ternura. Lástima que el ritmo se resienta debido a que la mayoría de las escenas están un tanto estiradas.

Obra: Liebestod

Lugar: Teatro Central 21 de octubre

Producción: Atra bilis, Ntgent

Texto, dirección, escenografía, vestuario: Angélica Liddell

Iluminación: Mark Van Denesse

Sonido: Antonio Navarro

Interpretación: Angélica Liddell, Borja López, Gumersindo Puche, Palestina de los Reyes, Patrice Le Rouzic, Ezekiel Chibo y la participación de extras

Calificación: 3 estrellas