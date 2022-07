Árcangel homenajeará los hits del flamenco en Sotogrande

Una de las sedes del Flamenco Festival Trocadero es Sotogrande. El Certamen, promovido por el grupo de restauración Trocadero, y liderado por el guitarrista El Perla y el percusionista El Tobalo, celebrará su nueva edición este año entre el 15 de julio y el 29 de agosto con una programación de lujo, que llevará a ese entorno natural privilegiado de la localidad gaditana artistas de la talla de Mayte Martín, que abre el festival el 15 julio, Dorantes con Rancapino Chico, Tomatito, Raimundo Amador, Arcángel, Macaco, Antonio Canales, José Mercé, Farruquito, Pepe Habichuela, Kiki Morente, Israel Fernández con Diego del Morao, La Tana con María Terremoto y para terminar los organizadores del certamen, El Perla y El Tobalo, pondrán el broche final junto a Lela Soto, El Potito y Canela de San Roque.

Hablamos de este singular Festival con Árcangel, que abre la programación del mes de agosto, el martes 2.

Arcángel, viendo la programación del Flamenco Festival Trocadero parece que la actividad artística en general, y flamenca en particular, comienza a recuperarse tras estos dos fatídicos años de pandemia.

- Pues sí, parece que las buenas noticias llegan de nuevo y comienza una cierta normalidad en nuestro espacio laboral. Ciertamente estos dos últimos años han sido muy difíciles y nos ha costado adaptarnos. Pero por fortuna ya estamos en otro contexto y ahora toca estar contentos y con buen ánimo para lo que nos llega.

Llama la atención la calidad de los artistas programados en el Festival, son todos primeras figuras

- Sí, la verdad es que es una gran noticia que haya gente que apueste por el flamenco de esta manera. Solo con echar un vistazo al cartel por encima se aprecia que hay un despliegue económico importante y un esfuerzo por hacer algo grande por el flamenco. Y a mí me parece que sumar un territorio más siempre es destacable, porque creo que todos debemos luchar porque los festivales de toda la vida sigan subsistiendo, por supuesto, pero también es necesario que se sumen también otros lugares que ofrezcan una programación flamenca de calidad. Tradicionalmente Sotogrande no ha sido una localidad que se haya interesado por el flamenco, así que me parece muy interesante que se apueste allí por un festival de buen flamenco, que abarca casi dos meses de duración.

Y supongo que ese festival aglutinará un público más heterogéneo que el que suele congregar los clásicos festivales de veranos de los pueblos andaluces. Un público conformado tanto por turistas como aficionados de esa zona, porque en el campo de Gibraltar si que hay afición flamenca.

- A mí me parece que esa es la intención de los organizadores, es decir, mezclar a un público que puede ser muy circunstancial, compuesto por turistas que van a Sotogrande a disfrutar de sus vacaciones en la época estival, con la población flotante que vive allí todo el año, a los que se les presupone un acercamiento diferente al flamenco. Pero sobre todo yo me quedo con el dato de que el flamenco esté presente en toda esa serie de festivales de música en los entornos turísticos que aglutinan a un público masivo.

Y curiosamente, aunque el emplazamiento del Festival es el chiringuito de Trocadero en Sotogrande, creo que el aforo es bastante grande.

- Sí, y yo creo que el flamenco, gracias a los pasitos que poco a poco ha ido dando, cuenta ya con artistas que pueden acceder a esos grandes aforos y ya es hora de ahuyentar ese fantasma de que el flamenco es solo para un público minoritario. Evidentemente es para minorías si lo comparamos con el rock, pero aun sí, habría que calificarlo de “gran minoría”.

Claro, es que el flamenco hoy día tiene un registro muy amplio. Tú mismo te has distinguido por ser un artista muy inquieto. No hay más que echar un vistazo a tus grabaciones. Has grabado con la Accademia del Piacere, que es un grupo de música barroca, con Mauricio Sotelo que compone música clásica contemporánea y con las Voces Búlgaras, entre otros.

- Yo procuro situarme en el plano de la diversión, porque creo que a todos los que nos dedicamos al ejercicio artístico profesional lo que nos motivó en nuestros inicios fue la afición y la inquietud, que es algo que no debemos perder, aunque no podemos pasar por alto que los años desgastan y algunas ilusiones se vayan desvaneciendo y ahí es donde entra la diversión, porque gracias al divertimento podemos conseguir que algunas de esas ilusiones permanezcan.

¿Tienes ya diseñado el repertorio de tu actuación el 2 de agosto en Sotogrande?

- Pues mira, yo creo que va a ser un actuación muy bonita, porque voy a hacer un espectáculo que llevo ya tres años haciendo, que se llama ‘Abecedario’, que gira en torno a homenajear todos aquellos temas que yo considero que son “temas de cabecera del flamenco”, y que a veces por un excesivo respeto no nos atrevemos a incluir en nuestros repertorios, porque son temas que hicieron famosos otros artistas y pueden suscitar fácilmente las comparaciones, pero yo entiendo que esa no puede ser la razón por la que no podamos permitirnos gozar con temas maravillosos que están en nuestra memoria colectiva, que por cierto son temas que el público puede elegir, porque la idea es que proponemos una lista para que la gente los vote y los vea por redes sociales. Y elegimos los 10 más votados.

Eso incide en el carácter participativo del público flamenco

Y lo más interesante es que así todos los conciertos son únicos, porque no hay dos iguales, porque si ya de por sí los cantes flamencos nunca son iguales incluso cantando los mismos temas, imagínate si además son temas diferentes cada vez. Y además es un concierto donde la gente disfruta mucho porque reconoce y se identifica con la música que está escuchando. Y también tiene su morbo comprobar cómo haces tú temas que han popularizados otros artistas.

Cuando hablas de temas te refieres a cantes flamencos que se han hecho famosos.

-Sí, claro, son todos temas flamencos que son todos “hits”, porque el flamenco también tiene sus hits, como ‘Cabalgando’ de Lole y Manuel ‘Rosa María’ y ‘La Leyenda del Tiempo de Camarón, o La Aurora de Nueva York de Enrique Morente, o ‘Alfileres de colores’ de Poveda. Yo creo que hay muchos temas que conforman nuestro flamenco de cabecera y a mí me apetece mucho hacerlos y olvidarme de mí mismo, o encontrarme a mí mismo en ellos.

Pues te auguramos mucho éxito y te deseamos mucha suerte para que todos los elementos se conjuguen a tu favor.