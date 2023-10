La inauguración en el día de ayer, contó con Juan de la Rosa, Concejal del Exmo. Ayuntamiento de Sevilla en representación del alcalde José Luis Sanz, con el exalcalde Antonio Muñoz, numerosos arquitectos y público en general, extasiados con las obras del gran pintor manchego (Tomelloso, 1936), aunque considerarlo así sería un nativismo que en cualquier caso no resaltaría además el que sea uno de los máximos representantes –si no el que más- de la pintura española actual de su generación y por tanto, uno de los máximos exponentes de nuestro país a nivel internacional.

La obra tiene su propia vida. Lo sabe bien Antonio López, cuando la deja aún así. FOTO: T.L.



El día de la presentación en el COAS refirió una pintura del XVII que interpretaba a su vez, a un grabado holandés que tuvo oportunidad de conocer en una colección sevillana. Lo que parece mentira, es que sólo exista de él aquí un solo cuadro de Antonio López –al menos que se sepa públicamente, o que se haya exhibido si mi memoria no me falla, y si no, pido disculpas con el ruego me lo rectifiquen y aclaren porque su pintura me fascina- También, el que de momento –con la misma salvedad anterior- ninguna institución pública ni galería privada, le haya organizado una muestra, siendo esta la primera vez que se le hace una individual y referida sólo a los dos cuadros que ha pintado en Sevilla y de Sevilla y otro que complementa su discurso/dicción pictórica.