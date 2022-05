Arranca la semana de Eurovisión: los eurodramas que marcaron el viaje a Turín

Sus organizadores de la televisión pública italiana RAI reconocen que trabajan incansablemente desde aquella noche de mayo en la que los Maneskin triunfaron en Róterdam y que son conscientes de que no podrán descansar hasta entregar el Micrófono de Cristal al ganador.

La esperada semana del festival de Eurovisión arranca ya, pero llegar a Turín (norte de Italia) no fue un camino de rosas: la inédita expulsión de Rusia, la situación de los artistas ucranianos, las agitadas selecciones nacionales o una organización cuestionada acabaron sacudiendo esta fiesta de la música europea.

En cualquier caso, Ucrania, que en veinte años ganó dos veces, ha decidido perseverar y acudir a Turín, a pesar de las bombas que caen cada día en sus ciudades.

No obstante, su candidatura también fue polémica. La cantante Alina Pash, la primera apuesta, no tuvo más remedio que retirarse tras descubrirse que en 2015 había viajado a Crimea, prohibido por las leyes de su país. "Soy una artista, no una política", se excusó.

En su lugar irá el grupo Kalush Orchestra con su tema "Stefania", cuyo vídeo de presentación ha tenido que grabarse en Polonia por obvias razones.

Otro quebradero de cabeza para los organizadores es contrarrestar los votos "por solidaridad" a Ucrania, aunque para ello confían en la valoración técnica del jurado, que pesa la mitad de la puntuación final.