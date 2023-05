Asedio: existen vidas más allá de los márgenes (***)

Lo que vivimos el año pasado tras la muerte de Isabel II de Inglaterra fue una matraca, una sinrazón o un disparate, como ustedes quieran. De los fastos tuvimos que aguantar opiniones que eran tonterías, dispendios y barbaridades hasta que fue enterrada. Los medios de comunicación no tenían otra cosa de la que hablar. Sólo de la muerte de esta señora, que sin saber porqué, se convirtió en una cosa importante. Bueno, la convirtieron en la más importante. Otro tanto pasa en estos días con la coronación de su sucesor, el repelente Carlos. La turra que nos están dando pasa de castaño oscuro a grima permanente. Y lo que más molesta es que la televisión pública parece que no tiene nada mejor que ofrecer. Tampoco los medios conservadores. No nos cansaremos de denunciar a una institución que en el siglo actual no tiene razón de ser. Es un anacronismo, un organismo desfasado que debe desaparecer. Pero somos así de básicos, de primitivos, nos lo ponen y tenemos que tragar nos guste o no.

Esos espacios que en prensa, radio y televisión dedican a promocionar la monarquía son los que evitan que otros temas vean la luz, que se sepa de ellos, que se opine de ellos. Que salten a la opinión pública. Lamentablemente es tal el grado de manipulación que asusta, bueno a mí me asusta. Ni en la televisión, ni en los periódicos, ni en la radio ni en las redes sociales se habla de corrupción policial, ni de las problemáticas de los barrios desfavorecidos de las ciudades –habitabilidad, drogadicción, tráfico de estupefacientes, explotación laboral, misoginia, machismo - tampoco lo que les pasa a la gente que viene a nuestro país a trabajar, ni de las dificultades que tienen para acceder a un trabajo, a una vivienda digna, o simplemente que se sepa de su existencia. La invisibilidad les condena. Y mientras los medios dedican su tiempo, su esfuerzo y su presupuesto para hablarnos de estos y estas miserables a los y las que les facilitamos la vida, llenamos la panza y la cuenta corriente.

Y en esto que viene el sevillano Miguel Ángel Rivas con Asedio para hablarnos de estas problemáticas. Para ello se sirve de la vorágine de un desahucio. A través de su cámara vemos como las miserias del sistema van apareciendo conforme la protagonista llega al barrio, va pasando de los pasillos estrechos a las casas humildes, y de los sótanos patera a los lujosos áticos. Este paseo mezcla con fluidez estos elementos sociales con la forma de un thriller electrizante que te deja sin respiro. Muestra la autenticidad de una realidad física oculta, esa que los medios obvian y olvidan.

Protagonizada por una excelente Natalia de Molina, esta mujer nunca decepciona, Asedio es una llamada de atención a nuestro sentido de humanidad y justicia.

Asedio ***

España, Méjico 2022 99 min.

Dirección Miguel Ángel Vivas Intérpretes Natalia de Molina, Bella Agossou, Francisco Reyes, Fran Cantos, Chari Martín, Jorge Kent.

Thriller