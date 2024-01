'Barbie' y 'Oppenheimer' «en el punto de mira» de Los Globos de Oro

Leonardo DiCaprio, y su rol protagonista en 'Killers of the Flower Moon', Cooper con su interpretación del director de orquesta Leonard Bernstein y Cillian Murphy en su papel del físico teórico Robert Oppenheimer se disputarán el Globo de Oro a mejor actor de drama.

El otro éxito del verano, 'Oppenheimer', de Christopher Nolan, y 'Killers of the Flower Moon', del veterano director Martin Scorsese, mantendrán una reñida competencia en la categoría de mejor película dramática.

Margot Robbie, quien encarnó a Barbie, también es una dura contendiente en la categoría de mejor actriz de comedia, en donde se enfrentará a reputadas actrices como Natalie Portman ('May December'), Emma Stone ('Poor Things') o Jennifer Lawrence ('No Hard Feelings').

La ceremonia, presentada por el comediante estadounidense Jo Koy, podría tener un momento hispano y latino de salir victoriosa la cinta 'La sociedad de la nieve', el regreso al castellano del director español Juan Antonio Bayona, o si el chileno Pedro Pascal se corona como mejor actor de serie dramática por su trabajo en 'The Last of Us'.

No obstante, las quinielas de las categorías de televisión pronostican que la serie triunfadora de la noche será la cuarta y última temporada de 'Succession' (Apple TV+), que parte con nueve nominaciones, entre ellas a mejor serie dramática, título que debatirá con 'The Crown' (Netflix), la primera serie en ser nominada a los Globos de Oro en cada una de sus temporadas.

Mientras tanto, 'The Bear' (Hulu) y 'Only Murders in the Building' (Hulu), con cinco nominaciones cada una, destacan entre las elegidas a mejor serie de comedia o musical.

Mónica Rubalcava