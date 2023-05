Blanquita: infancias robadas, infancias rotas

El franquismo fue un movimiento histórico de carácter autoritario dirigido por el coronel Francisco Franco que tuvo lugar en España desde 1939, tras la guerra civil española y duró hasta 1975, año en el que murió el dictador. Se caracterizó por ser un movimiento ultranacionalista, católico y militarista que llevó adelante medidas como la censura de los medios de comunicación, la eliminación de los partidos opositores y la creación de un partido único: el Movimiento Nacional. También prohibió a los sindicatos laborales y a los idiomas cooficiales como el catalán y el euskera.

La dictadura militar chilena, también llamada Régimen Militar, fue un régimen autoritario militar establecido en Chile entre los años 1973 y 1990. Este periodo se inicia con el golpe de Estado que derrocó al gobierno democrático del presidente Salvador Allende. Las fuerzas armadas y de orden establecieron una Junta Militar de Gobierno presidida por Augusto Pinochet, comandante en jefe del Ejército y líder de la dictadura.

Ambos regímenes tienen en común utilizar la represión como forma para controlar al pueblo, así se persigue y castiga a toda persona que piense o vaya en contra del sistema, también se caracterizan por una imposición de un ultranacionalismo a ultranza en el que se exalta la patria y se utiliza una simbología propia, utilizar el militarismo como eje del poder, los ejércitos y sus líderes se convierten en los dueños del poder político. Presumieron de ser ultra católicos y anticomunistas y de utilizar la censura para regular la opinión pública y suprimir todo intento de revolución o pensamiento contra los regímenes.

En España, gran parte de los herederos de la ideología del dictador Francisco Franco se han organizado y han formado el partido político ultra que se denomina Vox y cuyo líder es Santiago Abascal. En Chile, el ultraderechista Partido Republicano (PR) lo lidera el reivindicador de Pinochet José Antonio Kast.

Como vemos las negras sombras de ambas dictaduras llegan hasta nuestros días. En el caso español de sobra es conocida el rechazo de Vox a la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, las críticas al gobierno por el traslado de los restos del Dictador Franco, su no disimuladas fobias al colectivo LGTBI +, a las personas migrantes, a partidos democráticos como Bildu, a la legislación social del gobierno – subida de las pensiones, reforma laboral, incremento de las becas – y así un largo etcétera.

En el caso de Chile, el partido de Kast sigue la estela del español, lo que aquí Abascal no puede hacer, enaltecer el franquismo, José Antonio Kast si lo hace con el pinochetismo.

Para ver y sufrir como de larga es la sombra de la dictadura chilena, el realizador y guionista chileno Fernando Guzzoni se sirve de la historia de Blanca, una residente de 18 años de un hogar de acogida, para denunciar las tramas de corrupción, pederastia y desaparición de menores tras diez años de democracia en su país y en la que participaron empresarios y altos cargos políticos, caso del senador que aparece en la película.

El realizador, que parte del principio de justicia, utiliza a un cura de fuertes convicciones y a la joven protagonista como motores de la película. Él será el guía y ella la víctima propiciatoria. Pero el poder tiene sus hilos bien tejidos, controlan las instituciones y hasta a la propia iglesia. El objetivo será destapar y ofrecer la luz necesaria a las sombras y miserias de la tramas. Y si, aunque al final el acto heroico no se logre y se difumine en la pantalla, en la realidad, la tuya y la mía, observamos que se expande y se ensancha. Quizá no ha llegado el momento de la reparación, pero hay que insistir. Tendremos que volver a intentarlo. Impunidad no por mucho derechón ultra que haya y gente que lo defienda.



Blanquita ***

Chile 2022 94 min.

Dirección Fernando Guzzoni Intérpretes Laura López, Alejandro Goic, Amparo Noguera, Marcelo Alonso, Daniela Ramírez, Ariel Grandón.

Drama