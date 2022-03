Blas de Otero: el poeta comunista que buscó ciegamente a Dios

Ahora se acaban de cumplir 80 años de su primer libro , descatalogado desde hace mucho. Se publicó bajo el patrocinio de aquella revista jesuítica llamada Alea que era también tertulia literaria. Y se tituló, vaticinando la intertextualidad de la que Otero se convertiría en un auténtico maestro, Cántico espiritual . Sin embargo, al contrario de lo que conseguía San Juan de la Cruz en su particular renacimiento, Blas de Otero pasó en aquellos versos primerizos por la vía purgativa, sin duda, y por la iluminativa, pero no fue capaz de unirse con ningún Dios porque le fue imposible encontrarlo. Halló, en su lugar, la luz de la poesía con que alumbrarse a sí mismo para, algunos años después, tratar de alumbrar a los demás.

En aquel Cántico espiritual de 1942, Blas de Otero, que hasta hacía no mucho había firmado, tan católicamente como Blas de Otero C. M. (Congregante Mariano), incluía ya uno de sus habituales sonetos, una introducción de 189 endecasílabos libérrimos, una decena de liras al modo de su admirado Fray Luis de León y un remate con villancicos y sonetos. La cita que abría el poemario era, cómo no, de Juan de Yepes: “...metiendo el alma en una nueva noticia / y abismal deleite”. El poeta constata “el golpe de Dios” en su costado, “con su golpe de estrellas suspendidas”, consciente de que el Sembrador quiere hacer fructificar en él su semilla, pero lo que provoca finalmente es sufrimiento porque la unión no se produce. Dios es inalcanzable, incognoscible. Los modos de conocimiento del ser humano son absolutamente insuficientes, y solo queda la posibilidad ciega de la fe. En el propio libro se adivina ya su propia crisis espiritual, que llegaría definitiva algunos años después, sobre todo cuando publica el que va a ser el título fundamental de su etapa existencialista: Ángel fieramente humano. En aquel Cántico, Otero todavía intentaba dialogar con Dios. “Ponnos firmes / ponnos de pie, encima de tu gracia”, le dice, mientras dibuja su propio deseo: “No te pido, Señor, que me comprendan; / solo aspiro a que llenes mi mirada”. Más adelante escribe: “Dichoso el hombre que te sigue a Ti, / por encima de todos sus pecados”. Como el Cántico de Jorge Guillén, la poesía de Otero estaba llamada a convertirse en clamor. Le influye, claro, aquel asomo de Dámaso Alonso al desarraigo que se tituló Hijos de la ira, publicado en 1944. Cuando escribió su Cántico, Blas de Otero apenas si tenía 25 años, pero ya había amasado una porción de toda la verdad que le quedaba por escribir, y ya había definido aquellas características tan de su poesía: los encabalgamientos, los juegos fonéticos, ese ritmo entrecortado que no le impide elegir un léxico conciso y áspero que contribuye a un lenguaje muy directo.

Depresión y París

En 1945, Blas de Otero, que había vuelto a Bilbao para impartir clases particulares de Derecho y cuidar de su familia, ya que su hermana mayor había enfermado y no podía seguir haciéndose cargo de la madre, sufrió una crisis depresiva tal que tuvo que recluirse en un sanatorio. Ello no le impidió escribir casi toda su obra existencial, empezando por aquel soneto destinado a permanecer en la memoria de sus lectores y que ya contenía la esencia de toda su poética: “Porque quiero tu cuerpo ciegamente, / porque deseo tu belleza plena. / Porque busco ese horror, esa cadena / mortal, que arrastra inconsolablemente”, decía el primer cuarteto. “Inconsolablemente, diente a diente, / voy bebiendo tu amor, tu noche llena. / Diente a diente, Señor, y vena a vena / vas sorbiendo mi muerte. Lentamente. / Porque quiero tu cuerpo y lo persigo / a través de la sangre y de la nada. / Porque busco tu noche toda entera. / Porque quiero morir, vivir contigo / esta horrible tristeza enamorada / que abrazarás, oh Dios, cuando yo muera”.

Redoble de conciencia ganó el premio Boscán en 1950 y conoce, autoexiliado en París, a la actriz vasca Tachia Quintanar, también poeta, con quien mantiene una breve relación amorosa y una amistad que le duraría toda la vida. Será en la capital de Francia donde estreche amistades con los exiliados y se afilie al Partido Comunista de España. Allí se fraguó, en ese tránsito de su existencialismo a su poesía social como instrumento, aquel libro titulado Pido la paz y la palabra, que habría de publicarse en Santander en 1955, una década después de la II Guerra Mundial, cuya sombra seguía siendo tan alargada. “Aquí tenéis, en canto y alma, al hombre / aquel que amó, vivió, murió por dentro / y un buen día bajó a la calle: entonces / comprendió: / y rompió todos sus versos”, escribirá en “A la inmensa mayoría”. “Así es, así fue. Salió una noche / echando espuma por los ojos, ebrio / de amor, huyendo sin saber adónde: / a donde el aire no apestase a muerto. / Tiendas de paz, brizados pabellones, / eran sus brazos, como llama al viento; / olas de sangre contra el pecho, enormes / olas de odio, ved, por todo el cuerpo. / ¡Aquí! ¡Llegad! ¡Ay! Ángeles atroces / en vuelo horizontal cruzan el cielo; / horribles peces de metal recorren / las espaldas del mar, de puerto a puerto. / Yo doy todos mis versos por un hombre / en paz. Aquí tenéis, en carne y hueso, / mi última voluntad. Bilbao, a once / de abril, cincuenta y uno”.

Para entonces –él ya muy amigo de obreros, campesinos y mineros- eran muy conocidos, entre la crítica especializada, que lo consideraba ya una voz fundamental del panorama poético cambiante durante el ecuador de la dictadura franquista, aquellos versos de Ángel fieramente humano que él había recuperado recurrentemente en antologías: “Luchado, cuerpo a cuerpo, con la muerte, / al borde del abismo, estoy clamando / a Dios. Y su silencio, retumbando, / ahoga mi voz en el vacío inerte. / Oh Dios. Si he de morir, quiero tenerte / despierto. Y, noche a noche, no sé cuándo / oirás mi voz. Oh Dios. Estoy hablando / solo. Arañando sombras para verte. / Alzo tu mano, y tú me la cercenas. / Abro los ojos, y tú me los sajas vivos. / Sed tengo, y sal se vuelven tus arenas. / Esto es ser hombre: horror a manos llenas. / Ser –y no ser- eternos, fugitivos. / ¡Ángel con grandes alas de cadenas!”.