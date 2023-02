Brad Mehldau, sube por primera vez al escenario del Maestranza

El domingo 19 de febrero, a las 19.00 horas y dentro del ciclo Cita en Maestranza, Brad Mehldau llega al Teatro de la Maestranza escoltado por Larry Grenadier al contrabajo y Jeff Ballard a la batería es decir, junto a dos camaradas con los que integra uno de los tríos de jazz más fascinantes, perdurables y atractivos de la escena internacional.

Brad Mehldau ha forjado un camino único, que encarna la esencia de la exploración del jazz, el romanticismo clásico y el encanto del pop. Aclamado por la crítica, ha colaborado con Pat Metheny, Renee Fleming o Joshua Redman, cosechando numerosos premios y causando admiración tanto de puristas del jazz como de entusiastas de la música. Sus incursiones en la fusión de modismos musicales, tanto en trío (con Larry Grenadier en el bajo y Jeff Ballard en la batería) como en solitario, han dado lugar a brillantes versiones de canciones de compositores contemporáneos como The Beatles, Cole Porter, Radiohead o Paul Simon; junto con un amplio catálogo de composiciones originales. Ganador de un premio Grammy, el The New York Times, lo considera “el pianista de jazz más influyente de los últimos 20 años”.

El contrabajista Larry Grenadier, ha colaborado con numerosos músicos como Joe Henderson, Stan Getz, Paul Motian o Pat Metheny y lleva décadas actuando junto a Brad Mehldau. Por su parte Jeff Ballard también ha actuado y realizado giras con grandes músicos del género como Ray Charles, Eddie Harris o Chick Corea, entre otros.

Las entradas, cuyos precios oscilan entre los 35€ para Paraíso y los 55€ para Patio, se pueden adquirir en las taquillas o a través de la web del Teatro.