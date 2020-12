«Chaves Nogales fue un librepensador en una época de trincheras»

Mientras se aguarda a que comience la ceremonia online, se escucha una música de piano. Es una sonata sencilla, sin alharacas ni estridencias, en la que los dedos invisibles del pianista parecen acariciar el teclado más que tocarlo, como si este no se atreviese a centrar la atención sobre sí mismo. Como si existiese cierto temor a no pasar desapercibido; a que lo observen. El pianista toca como Chaves Nogales escribía. Con sencillez. El suyo no era un nuevo periodismo a la manera estadounidense, con onomatopeyas, con melodías desencadenadas de adjetivos y sustantivos sobre los que se apilaban, uno sobre otro, montañas de prefijos. El periodismo de Chaves Nogales era una voz firme en la tormenta de los tiempos, cuyo empeño, más que el de epatar, era aclarar las tinieblas de una guerra civil, pero también las que rodeaban al torero más grande de todos los tiempos, Belmonte, en una biografía excepcional.

Como cada año, el Centro Andaluz de las Letras celebra el Día de la Lectura homenajeando a algún escritor capital de nuestra región. Este año, el elegido ha sido el periodista Manuel Chaves Nogales, nacido en Sevilla en 1897. Para recordar su figura, la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, ha reunido a la directora del Centro Andaluz de las Letras, Eva Díaz Pérez, y a la profesora y escritora María Isabel Cintas en un acto que podía seguirse tanto online como de forma presencial.

Mar Sánchez Estrella, Secretaria General de Innovación Cultural y Museos, ha definido el día de hoy como “uno de los más bonitos del año” ya que además de celebrar que “mediante el uso de la palabra somos más libres”, el 16 de diciembre es el aniversario de uno de los grandes poetas españoles del siglo XX, Rafael Alberti.

La profesora María Isabel Cintas leyó un texto, titulado “Libros que se enredan en la vida”, que deja patente la importancia de Chaves Nogales en su vida mediante un recorrido emocional y conmovedor a través de su obra. María Isabel ha definido al periodista sevillano como un hombre que, “en tiempos de trincheras, se alió con la democracia y la libertad de pensamiento”. Prueba de ello es el prólogo de A sangre y fuego, una de sus piezas más memorables y un reflejo inigualable de la guerra civil, en el que el propio Chaves Nogales habla de la incomodidad que provocaba en ambos frentes. “Un hombre como yo”, escribe, “ha contraído suficientes méritos como para haber sido fusilado por los unos y por los otros”.

Exiliado tras la guerra civil, Chaves Nogales se instaló en Francia, pero la ocupación nazi de París lo hizo marcharse a Londres, ya que su nombre figuraba en las listas de la Gestapo. En 1944, Chaves Nogales moriría solo en Reino Unido, donde está enterrado. La mayor parte de su obra se perdió, ya que, como recordó María Isabel Cintas, “el único libro en publicación de Chaves Nogales durante el franquismo fue la biografía de Belmonte”. Gracias al trabajo de investigadores como la propia María, se han vuelto a descubrir y reeditar libros de los que hasta hace bien poco apenas se sabía nada. A sangre y fuego es uno de ellos.

Chaves Nogales es un escritor de especial transcendencia, ya que décadas antes de que Tom Wolfe bautizase como Nuevo Periodismo al género híbrido (y que él reivindicaba como netamente estadounidense) entre periodismo y literatura, él ya lo practicaba. En cambio, la oscuridad en la que su figura ha estado envuelta hasta más allá de la Transición ha dificultado la celebración de su talento y legado. Chaves Nogales, como escribió, de Miguel Hernández, el director José Luis Garci, se murió sin que nosotros supiéramos que existía.