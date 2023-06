Comienza la sección oficial de la Circada

La compañía catalana Circ Pistolet ha resultado ganadora del Primer Premio Panorama Circada con su espectáculo ‘Quizás no hay final (Pot ser no hi ha final)’, obtenido a partir de las votaciones del numeroso jurado que ha acudido a Sevilla para valorar los espectáculos.

‘Quizás no hay final’ es una propuesta explosiva y energética de acrobacias y música en directo, en la que prima el humor, el ritmo desenfrenado y la técnica circense de más alto nivel. Por su parte, los italianos Teatro del Sottosuolo se han hecho con el Segundo Premio gracias a ‘Paidia’, convirtiéndose así en la gran revelación y descubrimiento de este año. Un espectáculo en el que la gran complicidad de sus dos intérpretes y la perfecta fusión de música en directo, malabares, bicicleta acrobática y humor absurdo elevan la propuesta a altos niveles de excelencia. No son estas dos compañías las únicas en obtener grandes resultados de su paso por Panorama Circada, en la edición en la que las votaciones han resultado más reñidas, fruto de la calidad y el nivel parejo de los once espectáculos programados. Así, los granadinos Proyecto Kavauri son la compañía que acumula mayor número de premios individuales del jurado, que en su mayoría se traducirán en contratos para distintos festivales y programaciones, con un total de diez. ‘Lullaby’, una fábula circense sobre la conciliación familiar en el mundo del circo, ha convencido a una gran parte del jurado. ‘Home’ de Cris Clown ha sido otro de los espectáculos mejor valorados y obtiene un total de seis premios, gracias a la maestría de la payasa Cristina Solé, subrayada por Circada como una de las mejores clowns de España. Anna Mateu & Miguel Barreto, que presentaron un prometedor ‘Arròs’, aún en proceso de creación, obtienen cuatro premios, tres de ellos vinculados a residencias artísticas donde seguir culminando un espectáculo de marcado mensaje ecologista.

‘Sottosuolo’ ha sido galardonado con otros tres premios además del de Panorama, Cía Express con dos y Circ Pistolet, Rebe al Rebes y Jessica Arpin han obtenido un premio cada una. Al margen de estos premios, a partir del ambiente general y los comentarios de compañías y programadores asistentes a Panorama Circada se deduce que, un año más, esta sección del festival supone un revulsivo y una lanzadera para muchos proyectos de circo, consolidándose como uno de los principales escaparates de la nueva creación en España.

El fin de semana se ha caracterizado también por la elevada afluencia de público, con más de 10.000 espectadores que han vibrado del circo en la calle y en el Teatro Alameda. Tras las dos primeras semanas de Circada, dedicadas al circo local y a la sección Panorama Circada respectivamente, Circada ha llegado a su ecuador con el comienzo de la Sección Oficial. Llega el turno de las propuestas de mayor contraste y recorrido, del 15 al 25 de junio, de jueves a domingo, con predominio de espectáculos gratuitos y en espacios públicos como Las Setas y la Torre de los Perdigones, junto con un par de espectáculos de aforo reducido y con entrada. En concreto, el jueves 15 y viernes 16 el showman Wilbur llega a la Sala TNT con ‘Fuego Salvaje’, su última creación, concebida exclusivamente para teatros, más elaborada que sus trabajos anteriores, pero sin perder la frescura y el humor que le caracterizan.

El sábado 17 y domingo 18, y con las entradas prácticamente vendidas, llegan Los Galindos, compañía histórica catalana, quienes estrenan un espacio en los bajos del río Guadalquivir, cerca del puente de La Barqueta, con el aclamado espectáculo ‘Muerte de Risa’, premiado en los recientes Premios Talía o en el Festival TAC de Valladolid en 2021.

La programación de calle arrancará el jueves 15 con Maite Guevara, payasa vasca de referencia, capaz de hacer un espectáculo prácticamente a partir de la nada. El viernes en Las Setas los protagonistas serán los malabares con la compañía internacional Patfield & Triguero, que vienen avalados por Gandini Juggling, una de las principales compañías malabarísticas del mundo, y los sevillanos La Banda de Otro y su nueva creación ‘Rodeo’, que contextualiza el típico rodeo americano al traerlo a Andalucía. Por su parte, los mallorquines D’es Tro vuelven con su espectáculo de peonzas ‘Poi’ el sábado 17, tras haber resultado ganadores de Panorama Circada en 2022. El fin de semana se completa el Premio Nacional de Circo Manolo Alcántara y su curioso ‘Maña’, una propuesta a medio camino entre el espectáculo y la instalación que ensancha los límites del circo.