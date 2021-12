‘Contigo’, el desembarco musical en España de Laura Arza

Este viernes, 3 de diciembre, se ha estrenado oficialmente en todas las plataformas musicales ‘Contigo’, el estreno en España de la cantante hispano-mexicana Laura Arza.

De forma paralela, se ha estrenado el videoclip de la canción, compuesta por ella misma, que ha sido rodado en distintos escenarios naturales del norte de España, como Cantabria, Pamplona y Olite (Navarra).

Laura Arza desembarca en España como la principal promesa latina de la música en suelo nacional en este momento, y lo hace tras el éxito como presentadora y actriz en México, con un estilo pop/urban y un toque especial.

Antes de estrenarse como cantante en España, ha sido autora de canciones para series y otros artistas, pero en este momento ha decidido componer para su propio proyecto, y el resultado conseguido es ‘Contigo’.

Para ella, aunque supone su estreno en territorio español, es un paso más en su dilatada carrera, ya que ha cantado desde siempre, “y siempre h soñado con hacer un tema como este, que ahora presento en mi segundo país”.

Con propuestas de duetos con grandes artistas, esta modelo, actriz y presentadora ha compartido escena con Sebastián Rulli, Diana Bracho o la primera actriz Silvia Pinal, entre otros.

Estreno nacional

En pocas horas, la canción ha recibido centenares de visitas y descargas, prueba de la aceptación que tiene este trabajo, que en los próximos días comenzará con su promoción, con citas ya concretadas en Andalucía, con Sevilla y Huelva como las primeras provincias en las que comenzará a contar a los medios de comunicación la historia de su vida musical.

Laura Arza domina a la perfección el pop, dance, reggeatton, blues o jazz, y ahora “espero que a la gente en España le guste tanto el tema como yo he disfrutando creando una canción en la que me he dejado el alma”.

Artista desde la cuna

Laura Arza nació en Puebla (Mexico), en 1993, en el seno de una familia de origen spañol. Desde que tiene uso de razón recuerda que todas las reuniones familiares estaban llenas de música, cantos bailes y así creció ella junto a su hermana y a su madre.

Comenzó muy joven en el mundo artístico, ya que fue la imagen con tan sólo dos años de una conocida marca de pañales.

Empezó a componer sus canciones con tan solo siete años, formando un grupo musical local, y se presentó a varios casting de canto, entre ellos el de 'La voz’ y ‘Latín American Idol’, donde quedaba finalista, pero al ser menor de edad, su familia la aconsejó terminar sus estudios antes.

Como presentadora ha trabajado en varios programas de edición nacional e internacional, y como actriz participó en series y telenovelas, donde compartió escena con algunos de los mejores actores de la época.