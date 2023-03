Creed III: lucha a mamporrazo limpio, sin contemplaciones

En la década de los años setenta del siglo pasado se vivía como un acontecimiento las películas de Clint Eastwood, empezó con Impacto súbito (1983) se continuó con En la cuerda floja (1984), El jinete pálido (1985), El sargento de hierro (1986), o La lista negra (1987). Esta fiesta cinematográfica continuaba en los mismos setenta y se alargaba hasta los ochenta con Sylvester Stallone. Su listado de éxitos incluye Rocky (1976), Rocky II (1979), Rocky III y Rambo (1982), Rocky IV, Rambo II y Cobra, el brazo fuerte de la ley (1986), Rambo III y Encerrado (1988) o Rocky V (1990). Ya en los años noventa y décadas del dos mil, al venerado Eastwood y al denostado Stallone se han unido nombres como los de Vin Diesel, Jason Statham o Dwayne Johnson. El público que pagaba su entrada para ver estas películas tenía un perfil muy determinado. Y en el cine Madrigal o Goya de Granada o en el Reyes Católicos o Liszt de Almería o en el Delicias o Cervantes de Sevilla se podían contar los numerosos grupos de amigos, todos chicos, en una mezcla de edades tan diversa como variopinta. Lo habitual era encontrar imberbes adolescentes, jovenzuelos de algo más de veinte años con pobladas barbas y señores de treinta, cuarenta, cincuenta y alguno hasta de más edad. Todos se unían en el interior de la sala en una especie de rito, en un encuentro catártico al que acudían arrastrados por sus ídolos. Era raro cuando no imposible ver mujeres. Estas películas andaban reservadas solo y exclusivamente para ellos.

Algo parecido me pareció vivir ayer al ir a ver esta nadería que tiene como título Creed III. La sala se llenaba hasta los tres cuartos de su aforo y en ella sólo había tres mujeres acompañadas por su parejas hombres, el resto, yo incluido, formábamos parte de ese grupo que ya por los años setenta seguía las andanzas y las bravuconadas de Eastwood, Stallone y compañía. Me entristecí. Al principio porque creí volver a los setenta, y al final, cuando gran parte de los cipotones allí reunidos empezó a aplaudir como posesos. Han pasado más de cuarenta años. Da miedo pensar que en todo este tiempo parece que no ha cambiado nada.

Lo que vimos se lo resumo, un mocetón que se ha ganado la vida boxeando se retira rodeado de todo lujo y oropel, incluida tener una familia de postal. Años más tarde aparece en su vida una antigua amistad que por cosas del guion le hará la vida imposible hasta obligarlo a volver al ring para enfrentarse con él. Se nota que la dirección de producción no ha ahorrado en gastos, ni en efectos, ni en cromas. Ya se pueden imaginar cómo termina, por los aplausos, digo.

Por lo que se ve es la tercera parte de un reboot de Rocky. Por suerte no sale el Stallone. Si lo hace me da algo.

Creed III *

Estados Unidos 2023 116 min.

Dirección Michael B. Jordan Intérpretes Michael B. Jordan, Tessa Thompson, Jonathan Mayors, Phylicia Rashad, Florian Munteanu, Selenis Leyva.

Drama