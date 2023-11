Daniel Gatti junto a la Mahler Orchestra en el Maestranza

Daniele Gatti

Director musical

Director musical de la Orchestra Mozart, asesor artístico de la Mahler Chamber Orchestra y director titular del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, a partir de 2024 será director titular de la Staatskapelle Dresden. Galardonado con prestigiosos premios, ha dirigido las más importantes orquestas del mundo como la Filarmónica de Berlín y Filarmónica de Viena, así como numerosos títulos de ópera entre los que se encuentran Falstaff, La traviata, Pelléas et

Mélisande o Lohengrin, entre otros. También destacar su colaboración con la Royal Opera House (Londres) y, próximamente con la Sächsische Staatskapelle Dresden.

Frank-Michael Guthmann

Violonchelo

Es violonchelista principal de la Orquesta Sinfónica SWR y de la Mahler Chamber Orchestra. Como solista y músico de cámara, ha realizado giras por todo el mundo y ha dado conciertos en eminentes festivales. Actúa regularmente como violonchelista principal invitado con importantes orquestas como la Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks o la Royal Concertgebouw Orchestra. Ha sido profesor en la Hochschule für Musik Karlsruhe e imparte clases magistrales en Alemania, Bélgica e Italia.

Guilhaume Santana

Fagot

Nacido en Toulouse, es el fagot principal de la Mahler Chamber Orchestra y de la Orquesta del Festival de Lucerna. Ocupó el mismo cargo durante diez temporadas con la Deutsche Radio Philharmonie y la Orchestra Mozart. Invitado habitual de las grandes orquestas, imparte clases de fagot y música de cámara en la Universidad de Música de Saar, ha sido profesor invitado en el ESMUC de Barcelona, el Conservatorio de Shanghai y el HEAR de Estrasburgo, y da clases magistrales en todo el mundo.

Matthew Truscott

Violín

Es un violinista versátil que reparte su tiempo entre el instrumento de época y la interpretación “moderna”, actuando con algunos de los mejores músicos de ambos campos. Es concertino de la Mahler Chamber Orchestra y uno de los directores de la Orchestra of the Age of Enlightenment. Es muy solicitado como director invitado, y ha participado con la English National Opera, The English Concert o con The King's Consort y Arcangelo. Enseña violín barroco en la Royal Academy of Music de Londres.

Mizuho Yoshii-Smith

Oboe

Fue oboísta principal de la Mahler Chamber Orchestra desde 2001 hasta 2022. Además, muchas de las mejores orquestas europeas la han invitado a tocar como oboísta principal invitada. También es una activa músico de cámara y solista en su país y en el extranjero. Es profesora de oboe en la Universidad de las Artes de Tokio. También ha sido solicitada para impartir clases magistrales como profesora invitada en diversas escuelas de música internacionales.

Mahler Chamber Orchestra

Flautas

Chiara Tonelli (Italia)

Júlia Gállego (España)

Paco Varoch (España)

Oboes

Mizuho Yoshii-Smith (Solista) (Japón)

Jesús Pinillos Rivera (España)

Clarinetes

Florent Pujuila (Francia)

Jaan Bossier (Bélgica)

Fagotes

Guilhaume Santana (Solista) (Francia)

Chiara Santi (Italia)

Trompas

José Vicente Castelló (España)

Mónica Berenguer Caro (España)

Anna Ferriol de Ciurana (España)

Pablo Cadenas (España)

Trompetas

Stefan Schultz (Alemania)

Matthew Sadler (Gran Bretaña)

Trombones

Andreas Klein (Alemania)

Iñaki Ducun Aguirre (España)

Angus Butt (Gran Bretaña)

Tuba

José Martínez Antón (España)

Timbales y percusión

Martin Piechotta (Alemania)

Violín

Matthew Truscott (Concertino y solista) (Gran Bretaña)

May Kunstovny (Austria)

Hildegard Niebuhr (Alemania)

Alexandra Preucil (EEUU)

Hwa-Won Rimmer Pyun (Alemania)

Nicola Bruzzo (Italia)

Beatrice Philips (Gran Bretaña)

Elena Rindler (Hamburgo)

Timothy Summers (EEUU)

Eriikka Maalismaa (Finlandia)

Yuval Herz (Jefe de sección) (Alemania)

Paulien Holthuis (Países Bajos)

Mette Tjaerby Korneliusen (Dinamarca)

Naomi Peters (Países Bajos)

Fjodor Selzer (Alemania)

Christian Heubes (Alemania)

Michiel Commandeur (Países Bajos)

Josephine Nobach (Alemania)

Violas

Joel Hunter (Jefe de sección) (Gran Bretaña)

Benjamin Newton (Gran Bretaña)

Justin Caulley (EEUU)

Marthe Husum (Noruega)

Neasa Ní Bhriain (Irlanda)

Lia Previtali (Suiza / Italia)

Violonchelos

Frank-Michael Guthmann (Jefe de sección y solista) (Alemania)

Stefan Faludi (Alemania)

Theresa Schneider (Alemania)

Philipp von Steinaecker (Alemania / Austria)

Sissy Schmidhuber (Alemania)

Contrabajos

Rodrigo Moro Martín (Jefe de sección) (España)

Ertug Torun (Turquía)

Joaquín Arrabal Zamora (España)