David Bisbal se consagra en la Maestranza

El recién estrenado festival, Noches de la Maestranza convocó ayer a un público familiar, variopinto y heterogéneo en torno a una figura del pop que, aunque parezca mentira, lleva ya 20 años cosechando éxitos: David Bisbal, quien se consagró ayer en la sevillana plaza de toros de La Maestranza.

Que hayan pasado ya 20 años desde que David Bisbal se metiera en nuestros hogares, gracias a aquel concurso televisivo que entonces se estrenaba, nos parece mentira no solo por la rapidez con la que han pasado, que también, sino porque viéndolo cantaf a la vez que salta y baila con generosas piruetas y brincos, realmente parece que el tiempo no ha pasado por él. Claro que para eso cuenta con una voz absolutamente privilegiada, que combina una tesitura de tenor y una capacidad modulatoria propia de los cantaores flamencos. De ahí que, aunque cante pop, muchos de sus temas desprendan aroma andaluz, y de ahí también que haya incorporado a su banda una guitarra flamenca que toca el sevillano Sergio Gallardo, a quien no dudó en elogiar en reiteradas ocasiones, tal vez porque estaba su madre presente y él quiso tener el detalle de dirigirse a ella y decirle que se prepare para su ausencia, porque se lo lleva con él a una larga gira.

Su inevitable vinculación a los sones andaluces fue algo que él mismo reconoció en varias intervenciones a lo largo del concierto, que comenzó con ‘Ajedrez’, un tema de su último disco que verá la luz a finales de este mes de septiembre. Tras los primeros acordes de esta canción David hizo una estelar aparición al fondo del escenario, que tenía toda una mitad inclinada, a la manera de los antiguos escenarios teatrales que, como el Teatro Romea de Murcia, buscaban ofrecer una sensación de cercanía con los artistas. Aunque en esta ocasión la inclinación era tan considerable que, más que cercanía, parecía buscar un plus de dificultad añadida que incidía en la imagen espectacular del cantante retando a la mismísima gravedad. Pero Bisbal puede con eso y más porque en sus veinte años de carrera, que está celebrando con esta gira de conciertos, no solo no ha perdido un ápice de forma física, sino que ha ganado dominio del escenario y capacidad de interacción con el público, un respetable repleto de fans que se puso en pie nada más ver aparecer a su ídolo, y ya no volvería a sentarse hasta que, tras unos cuantos temas muy rítmicos, como los exitosos ‘Camina y ven’, ‘Lloraré las penas’ y ‘Oye el Boom’ el cantante almeriense se adentró en la la senda de las baladas con ‘Mi princesa’, que comenzó cantando en cuclillas, hasta que se levantó para instar a los espectadores a que lo acompañaran, lo que hicieron con una compenetración propia de un coro, también con ‘El Ruido’.