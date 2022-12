Después de tanto todo para nada: 100 años de José Hierro

No había biografía de José Hierro (1922-2002), aunque se supiesen cosas de su vida corriente: que había estado en la cárcel, que había ejercido los oficios más comunes de los españoles doloridos de aquella época, que se casó y tuvo cuatro hijos, que distinguía sus poemas entre reportajes y alucinaciones , que no publicó nada entre 1964 y 1991, que siempre tuvo pudor con entrar en la RAE porque consideraba a otros colegas con más méritos, que lo habíamos visto cargar con la botella de oxígeno, que estuvo más de una vez en Nueva York, donde concluyó su poemario más exitoso con aquel soneto que resumía toda una vida (la de cualquier hombre, como hay muchos) y que dedicó a su nieta Paula Romero. Sin embargo, ni él dejó unas memorias ni hasta ahora -un siglo después de su nacimiento y veinte años después de su muerte- a nadie se le había ocurrido escribir un libro que contara las andanzas de este poeta atípico que nació en Madrid pero que se sintió santanderino de raíz porque fue allí donde descubrió el mar, entre otros milagros. Lo acaban de hacer Jesús Marchamalo y Lorenzo Oliván .

Solo unos meses después, un jurado compuesto por Aleixandre, Dámaso Alonso, Gerardo Diego, Enrique Azcoaga y José Luis Alonso le otorgaron el premio Adonais a su segundo poemario, Alegría: “Llegué al dolor por la alegría. / Supe por el dolor que el alma existe. / Por el dolor, allá en mi reino triste, / un misterioso sol amanecía”, escribía en uno de sus más hermosos sonetos. Y en otro: “Por qué te olvidas, y por qué te alejas / del instante que hiere con su lanza. / Por qué te ciñes de desesperanza / si eres muy joven, y las cosas viejas”.

Una boda en bici

Hierro se casó con María Ángeles Torres (Lines) en 1949, en Santander. Siempre contó, según relata Marchamalo en el libro, que justo el día anterior a la boda perdió el tren en Torrelavega por apenas unos segundos, y que tuvo que tomar prestada una bicicleta para alcanzarlo en Barreda, que era el siguiente apeadero... Aquel mismo año nació su primer hijo, al que llamaron, en honor al poeta, Juan Ramón. Uno de los últimos poemas de su segundo libro se había titulado “Fe de vida”, la que la vida le estaba devolviendo: “Sé que el invierno está aquí, / detrás de esa puerta. Sé / que si ahora saliese fuera / lo hallaría todo muerto, / luchando por renacer. / Sé que si busco una rama / no la encontraré. / Sé que si busco una mano / que me salve del olvido / no la encontraré. / Sé que si busco al que fui / no lo encontraré. / Pero estoy aquí. Me muevo, / vivo. Me llamo José / Hierro. Alegría. / (Alegría / que está caída a mis pies). / Nada en orden. Todo roto, / a punto de ya no ser. / Pero toco la alegría / porque aunque todo esté muerto / yo aún estoy vivo y lo sé”.

Hasta 1960, fueron naciendo sus otros hijos: Margarita, Marián y Joaquín, que nació ya una vez instalados en Madrid. Antes de aterrizar en la capital de España, ya había cambiado Hierro sus oficios manuales por su condición de profesor en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, donde impartiría muchos cursos y seminarios y hasta clases prácticas para los cursos de extranjeros. Ya en Madrid, Hierro trabajaba por las mañanas en la Editora Nacional y, por las tardes, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y algunos años más tarde se incorporó al departamento de promoción del Reader’s Digest, en cuya oficina compartió mesa con Luis Rosales y Fernando Quiñones. El pluriempleado Hierro se incorporó a mediados de los sesenta a Radio Nacional de España, donde se encargó de diversos programas culturales. Para entonces, no solo había publicado ya varios poemarios, sino que por el titulado Cuanto sé de mí, de 1957, había conseguido dos premios, el de la Crítica y el Juan March. Con el dinero de este último dio la entrada para la casa de Madrid en la que iba a vivir hasta su muerte, en la calle Fuenterrabía. Hierro habría de ser siempre un poeta que vivificaba la poesía, y viceversa: “A los 65 años de mi vida / cambié mi viejo coche. / Y ahora, a los 67, escucho al nuevo / sonar por penúltima vez. / No queda tiempo ya. / Yo he sido para él su amor primero / como él para mí el último”, habría de escribir mucho después, en su poemario Agenda, 1991.

Poeta en la radio, y multipremiado

En RNE trabajó Hierro como redactor y crítico literario hasta 1987, cuando ya había recibido el Príncipe de Asturias. Entretanto, se había comprado “una finca de pobre”, un terreno en los cerros de Tifulcia, cerca de Madrid, para pasar los fines de semana, aunque Hierro hubo de trabajar muchísimo, buscando agua a veinticinco metros de profundidad, para convertir aquel secarral en un vergel al que bautizó con el nombre de Nayagua y donde llegó a plantar viñedos y a embotellar sus propias botellas de tinto y blanco. Hasta que en 1991 no volvió a publicar Agenda, Hierro había hecho honor a aquella declaración suya: “La poesía se escribe cuando ella quiere, no cuando quiere el poeta”.