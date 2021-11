Diego Montalbán: mosaísta, pintor y...¡chipionero!

No descubro nada nuevo si digo que nadie escoge el lugar de nacimiento, ni siquiera a los progenitores que nos van a dar la vida. Tampoco muchas veces la profesión, ni el lugar de residencia, etc. Pero esto no siempre es así, pues algunas personas como Diego Montalbán de ninguna manera podía haber nacido en otro sitio, ni identificarse mejor con su pueblo como lo hizo con él desde mucho antes que empezara a pintar, a decorar las calles, fachadas, esquinas, portadas, jambas, dinteles, rótulos de cualquier espacio exterior o interior donde poder incrustar las minuciosas piezas que forman sus creaciones. Unos puzzles gigantes, de mediano o pequeño formato que une con paciencia “franciscana” a cualquier superficie.

Sus “retablos” están formados a veces por centenares de pequeñas teselas, que primero dibuja y después corta como los antiguos egipcios o mesopotámicos, con alicates sobre el barro ya cocido y policromado.

A veces, estas piezas que ordena y clasifica por colores, formas o tamaños,...incluso las encarga a ceramistas profesionales que aplican sucesivas capas de color sobre ellas y vidrian las veces que sean necesarias sus superficies.