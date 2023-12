Walt Disney será homenajeado en Villanueva del Ariscal

“Mis inquietudes y el amor por el baile me han traído hasta mi pueblo y espero que esta gala sea un éxito y guste, eso es lo que me hace seguir creciendo y seguir creando”, puntualiza Pablo Pineda.

Un siglo de magia

Nacido en Chicago el 5 de diciembre de 1901, Walter Elías Disney, más conocido como Walt Disney, fue dibujante e historietista y padre de una de los personajes que está a punto de soltarle la mano, Mickey Mouse.

Amante del dibujo y la pintura, comenzó siendo niño vendiendo algunos de sus bocetos a los vecinos. Siendo adolescente, su padre cayó enfermo y tuvieron que mudarse, hecho que desembocó en un cambio de trabajo en el que tuvieron que ayudar sus dos hijos, Walt y Roy. Posteriormente consiguió un trabajo mientras que en el instituto colaboraba en el periódico realizando historietas, manteniendo como temática principal la política y la segunda guerra mundial.

Pasados unos años y para poder llevar a cabo su sueño de convertirse en artista, se mudó a Kansas City, donde entró a trabajar como aprendiz en la agencia Pesmen-Rubin Commercial Art Studio. Allí conoció al que después sería uno de sus mejores amigos y parte importante del nacimiento de Mickey Mouse, Ubbe Iwerks, que era animador y técnico de efectos especiales.

Los comienzos empresariales junto a Ubbe los llevó a crear la Iwerks-Disney Commercial Artist. que Walt abandonó meses después para entrar a trabajar en Kansas City Film Ad. Una etapa llena de idas y venidas entre trabajos y fundaciones de estudios que terminaron con la fundación de la factoría Disney en 1924 junto a su amigo Ubbe Iwerks, dedicándose por completo a la creación de personajes, y que ahora cumple 100 años.

Mickey Mouse suelta la mano

La creación inicial de Mickey Mouse pasa a ser de dominio público a partir del 1 de enero de 2024 al cumplirse los 95 años de la patente que Disney hizo sobre el ratón para conservar los derechos de autor, tiempo máximo establecido en Estados Unidos.

La famosa creación de Walt Disney que apareciera por primera vez en 1928 en un corto animado en blanco y negro con el nombre de Steamboat Willie está a punto de soltar la mano de quien le dio la vida y pasar a ser parte de todos sus seguidores y de los creativos que, ahora sí, pueden realizar cualquier tipo de invento con su imagen, utilizarlo o reproducirlo parcial o totalmente en cualquier ámbito privado o público.

Eso sí, muy a tener en cuenta el detalle de que quien pasa a dominio público es solamente la creación inicial del famoso ratón.

Son muchos los temores que se sienten en la factoría por perder los derechos de autor, y no es baladí ese miedo puesto que, como le pasó a Winnie the Pooh, creación de Alan Alexander Milne, el pasado año pasó a ser de dominio público y lo han convertido, entre otras cosas, en un asesino en serie en «Winnie the Pooh: Blood and Honey», una película de terror que se estrenó este 2023.