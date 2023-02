Eduardo Fernández rozando el limbo

La madre de Eduardo Fernández, aquejada de alzheimer, falleció durante la pandemia y él no pudo despedirse de ella. Con esta obra el actor catalán le rinde su particular homenaje y, contra todos los pronósticos, el resultado no cumple con las expectativas que despierta.

El texto de Santiago Loza se dirige a retratar al personaje, la madre, como a una anciana que vive en una suerte de limbo en el que la realidad se confunde con los recuerdos y los sueños. Ella misma reconoce de forma expresa que casi todas sus acciones son mecánicas, que ella en realidad no está presente cuando hace las tareas del hogar o cuando habla con su marido. Es una de las licencias del autor para retratar esa terrible enfermedad que resulta un tanto aventurada porque, en realidad, por desgracia los que padecen esa enfermedad no pueden tener el grado de consciencia necesario para describirla como hace el personaje, y mucho menos pueden aferrarse al amor que sienten por sus hijos, a los que acaban por no reconocer.

Por otro lado llama la atención que Eduardo Fernández perfile a su personaje como a una anciana que parece más padecer de parkinson que de alzheimer, dado el temblor de sus manos que va y viene sin ton ni son y sus continuas caídas, que resultan un tanto afectadas.

Cabe destacar la puesta en escena de Andrés Lima, que recurre a un espacio escénico que incide en el limbo mental del personaje con una escenografía que combina el mobiliario físico con unas video-proyecciones que recrean una cocina a caballo entre lo imaginario y lo real. Un espacio sobrio dominado por el gris que, gracias a la iluminación de Valentín Álvarez y a al espacio sonoro de Enrique Mingo, por momentos consigue representar la felicidad alojada en los recuerdos que se le escapan al personaje. Lástima que, a fuerza de ensimismarse con la enfermedad, el relato resulte un tanto tedioso.



Obra: Todas las canciones de amor

Lugar: Teatro Central 24 de febrero

Producción: Check In Producciones, Eduard Fernández, Asuntos Culturales y Andrés Lima,

Coproducción: Teatros Del Canal

Autor: Santiago Loza

Dramaturgia: Eduard Fernández y Andrés Lima

Dirección: Andrés Lima Santiago Loza

Intérpretes: Eduard Fernández

Calificación: 3 estrellas