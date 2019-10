El Barrio vuelve con ‘El Danzar de las Mariposas’

El trece es el número de la mala suerte, aunque también es el número de canciones que lleva uno de los discos más completos de los últimos años.

José Luis Figuereo, conocido popularmente como El Barrio, es uno de esos artistas con sello propio. Una persona que tiene una forma peculiar de hacer música y lleva desde 1996 con un estilo personal de hacer música.

El Barrio acaba de estrenar ‘El danzar de las mariposas’ el decimoquinto disco de su discografía.

Siempre ocurre lo mismo cuando uno se enfrenta a un disco de El Barrio. La primera vez que se escucha, uno piensa que el disco no tiene nada, que haga lo que haga nunca va a superar las ‘Playas de Invierno’, ‘Ángel Malherido’ o ‘La voz de mi silencio’, pero lo cierto es que este disco tiene cosas muy interesantes que lo ponen a la par.

El primer single es un alegato a lo que todo el mundo siente cuando se enamora. La canción que da nombre al disco, ‘El danzar de las mariposas’ habla de los sentimientos que brotan cuando uno empieza a ‘tontear’. Ese cosquilleo o mariposas que uno tiene en su interior cada vez que piensa o ve a esa persona.

No es baladí que sea el single del disco, pues son los ritmos más reconocibles de El Barrio. De hecho, la canción es el ‘enlace’ del disco anterior, ‘Las costuras del alma’, con este nuevo, pues en la canción mete letras del primer single de ese disco: “Yo no me enamoro más, yo me enamoro una vez y tengo por entendido que loco me voy a volver”.

Una de las canciones más interesante del disco es la titulada ‘Custodia’ y que, como explica el autor en el disco, se mete en la piel de un niño que acaba de cumplir la mayoría de edad para exponer y explicar a la justicia las injusticias que tienen las leyes hechas por el hombre y las malas costumbres que tiene el desamor cuando lleva consigo la nacencia de un inocente.

La canción ‘Tesoros’, escrita en 2004 e incluida en este disco, en la que describe cómo se enamoró de la noche y descuidó su mayor tesoro: la familia.

Por último, hay dos canciones más para resaltar: ‘Mar de Leva’ y ‘Las Lágrimas del Agua’. Son las dos canciones más flamencas de todo el disco.

‘Mar de Leva’ recuerda mucho a ‘Poco a Poco’, del disco Ángel Malherido. Al igual que en esta canción, tiene una estrofa dedicada a Andalucía.

‘Las Lágrimas del Agua’ es la típica canción que forma un lío en el concierto. Tiene un estribillo estilo El Barrio. Una de esas frases que sólo está a la altura de unos pocos. Va a ser muy interesante ver en directo a El Selu interpretar esta canción, pues le va a obligar a esforzarse mucho en la parte final.

‘El Danzar de las Mariposas’ es un disco para escucharlo varias veces e ir descubriendo, una a una, las canciones para buscarle los matices. No es más de lo mismo. Es un sello personal que se reinventa con cada disco, aunque este último es el que más se asemeja a ese silencio que dejan las playas de invierno.