El centenario de Mr. Cagada: Dónde ver todas las películas disponibles de Berlanga

Hace cien años, en Valencia, nació Berlanga. Sus compañeros de clase lo llamaban Titanic porque en cada pregunta que planteaba a los profesores, introducía el nombre del malogrado transatlántico. Supersticioso profesional, alguien le advirtió de que, en sus primeras dos películas ( Bienvenido Mr. Marsall y Novio a la vista ), aparecía el insólito término “austrohúngaro”, así que resolvió que, tras el buen devenir de sus dos obras, la palabreja constaría en el resto de su producción. Titanic no fue el único apodo con el que motejaron a Berlanga: también tuvo que cargar con el algo menos favorable Mr. Cagada, debido a su derrotista costumbre a describir así todos sus planos, una vez rodados. Aunque Berlanga se tenía a sí mismo por un vago, y justificaba el uso del plano secuencia en que, así, pasaba menos tiempo en la sala de montaje y la película se filmaba antes, el director valenciano murió dejando tras de sí 16 largometrajes, 3 cortos, una película dirigida junto a Juan Antonio Bardem y 2 series. Muchas de ellas están disponibles en plataformas.

Una escena : Exterior. Plaza del pueblo. Mediodía. Una hilera de vecinos esperan su turno. Se les ha prometido a todos que los americanos les regalarán aquello que pidan, con la condición de que debe ser una sola cosa. Unos piensan en un tractor; otros, en un clarinete. Uno de ellos se inclina ante el médico, uno de los miembros de la mesa, y le susurra algo al oído. El doctor se revuelve, indignado: “Pero, bruto, ¡eso no puede ser!” El aldeano, resignado, rectifica: “Pues entonces, una mula”. “Es lo mismo”, dice Manolo Morán.

Una escena : Interior. Una escuela privada. Día. Un chico pasa la lección ante un tribunal. “Dígame algo sobre la dinastía de los Borbones”, le pide un profesor. El alumno, impasible, recita la lista de reyes de la casa de Borbón: “Felipe V, Luis I, Fernando VI, Carlos III, Carlos IV, Fernando VII, Isabel II, Alfonso XII y papá”. Un niño, entre los que esperan a ser examinados, refunfuña: “Que me pregunten a mí sobre mis abuelos, a ver”.

Resumen : El verano llega a Madrid, y los madrileños huyen en dirección al mar. Allí, en un pueblo ficticio, los pudientes de la capital se reúnen y, brevemente (lo que dura el calor), forman un gran familia. Por su parte, los niños, para olvidar las clases, se asocian en pandillas y disfrutan del que, quizá, sea el último verano de su infancia. A estos días ya no volverán cuando retorne agosto.

Una escena : Interior. Faro. Tarde. Pepe Isbert, torrero local, observa la armada que se acerca a las costas de Calabuch, dispuesta a llevarse consigo al profesor Hamilton. Atónito, contempla cómo un helicóptero estadounidense se abre paso por el pueblo sin que nadie pueda hacerle frente. “Su dominio es incuestionable”, comenta por teléfono, “pero de lo que tampoco se puede dudar es de que el helicóptero es un invento español”. Para que digan que Berlanga no era optimista.

Resumen : Mirlo blanco entre la filmografía de Berlanga, la España que refleja el utópico e imaginario pueblo de Calabuch no tiene nada que ver con la sociedad miserable y cínica de su obra. Es, simplemente, un país de hombres buenos. A esta aldea/nación llega un físico estadounidense que, tras participar en la creación de la bomba atómica, se siente arrepentido de su invención y huye de los Estados Unidos, refugiándose en España. En torno a él, y para protegerlo de las garras de América, el pueblo de Calabuch cerrará filas.

Resumen : El pueblo de Fontecilla ha caído en desgracia. Su balneario, único atractivo turístico, ya no recibe visitas. Para devolver a Fontecilla al lugar que se merece, la plana mayor del pueblo elabora un plan: Convertirla en un lugar de peregrinación. Don José (de nuevo, Pepe Isbert) guarda un lucrativo parecido con el patrón del pueblo, San Dimas. Aunque la censura mutiló la película (su segunda mitad corre más a cuenta del censor, un sacerdote, que del tándem Berlanga-Azcona), la esencia berlanguiana ha sobrevivido a los tijeretazos.

Una escena : Calle. Exterior. Tarde. Quintanilla (José Luis López Vázquez), organizador del desfile que inicia la campaña de “siente un pobre a su mesa”, se pasea entre las carrozas para asegurarse de que todo está en orden. En una de ellas, una banda de música ejecuta, no con demasiada habilidad, un villancico. “¡Mucho ánimo!”, les jalea López Vázquez, añadiendo, en un tono menos enfático: “ Y si es posible, un poco de afinación”.

Resumen : Sentar un pobre a la mesa el día de navidad era una de las tradiciones fundacionales de la burguesía franquista. Aquí, Berlanga cuenta la historia de Plácido, un hombre que tiene por casa unos baños públicos y que malvive gracias a un motocarro cuya propiedad, si no se apresura en pagar unas letras, puede perder. Plácido fue la primera película española seleccionada para el Óscar y la predilecta, entre todas las propias, de Berlanga. Sin duda, una de las cumbres de nuestro cine.

Una escena : Exterior. Calle. Día. José Luis, en compañía de su suegro, va a solicitar empleo de verdugo para poder mantener la casa en la que viven. La mujer de José Luis, entre tanto, hará algunas compras. “Necesitas una corbata”, le dice. “¿Qué número de cuello tienes”. Nino Manfredi, abatido (tiene mucho en lo que pensar), no contesta. “Papá”, insiste su mujer, “qué número tiene José Luis”. Pepe Isbert, con pericia profesional, examina el cuello de su yerno y le responde.

Una escena : Exterior. Puerto. Día. Ricardo y su socio conversan a raíz de ciertas cantidades que el segundo ha echado en falta en la empresa que ambos presiden. Finalmente, Ricardo decide confesarle la verdad: Ha gastado ese dinero en un abrigo de piel para su mujer, que está muriéndose. “¿Tan inminente es?”, le pregunta su socio, y Ricardo asiente. “Pues, entonces, el abrigo no tiene sentido alguno. Ya verás tú, estando en verano, a la pobre no le va a dar ni tiempo de estrenarlo”.

Una escena : Interior. Pasillo de un hotel. Día. Michel acompaña hasta su habitación a una chica a la que acaba de conocer en la cafetería del hotel. Sin poder contenerse, el dentista desnuda a la chica mientras esta abre la puerta. “Qué pechos tan bonitos tienes”, le dice. “Parecen de plástico”. Su amor platónico hinchable, pese a la infidelidad momentánea, no se había marchado de su cabeza.

Una escena : Exterior. Casa de los guardas. Día. Luis José, el salaz hijo del Marqués de Leguineche, se ha fugado con la amante de un ministro, e intenta convencerla para que se case con él. Cuando ya se encuentran en la cama, una comitiva, presidida por la mujer de Luis José y el capellán de la familia Leguineche, los interrumpe. “Me voy a divorciar de ti”, amenaza Luis José a su mujer. El cura lo hace callar al grito de: “¡Lo que yo he unido en la tierra no lo separa ni Dios!”.

Una escena : Interior. Salón del palacio. Día. Dos inspectores de Hacienda se presentan en casa de los Leguineche, ya que estos no pagan impuestos desde 1931. Luis José interviene para explicarles que, por estricta convicción monárquica, se negaron a pagar impuestos a una República y, por su respeto a la democracia, a una dictadura. “Muy bien”, le dice uno de los inspectores, “pero España lleva ya diez años en democracia y ustedes siguen sin pagar”. El marqués de Leguineche toma la palabra: “Pues si el país ha ido tan divinamente todo este tiempo, ¿qué falta hace nuestro dinero?”.

Resumen: Verla es empezar a despedirse de Berlanga, ya que Todos a la cárcel fue su penúltima película. Poco después, se confesó aquejado por perdidas de memoria y, aunque aún vivió más de una década, no dejó de repetir, a la pregunta sobre cómo prefería morirse, que no muriéndose. En Todos a la cárcel, no obstante, todavía se las arregla para hacer reír a su público con una especie de Escopeta Nacional penitenciaria, en la que se reencuentra con gran parte de su elenco habitual.

Una escena: Exterior. Patio de la cárcel. Día. Las cámaras de televisión esperan la señal para entrar en directo en las jornadas de convivencia “Todos a la cárcel”, en las que unos antiguos presos políticos del franquismo volvían, durante un par de noches, a la cárcel. José Sacristán, el organizador del tinglado, pide la palabra, pero un político, entre la audiencia, le recomienda que se abstenga, y sea él quien hable. “Tenga en cuenta que somos el único partido en apoyarle. Ya ve que nosotros somos los únicos que defendemos la libertad. ¡Economía libre, libre mercado y despido libre!”.

Dónde verla: Amazon Prime, Movistar +, FlixOlé.