El día que la familia de Shakira buscaba representante

Corría el año 1991 cuando Shakira aún era una desconocida y su tío, que buscaba representante en España, entregó a un agente de espectáculos de Barcelona un casete promocional de la cantante colombiana: él le dijo que no le interesaba la artista, pero ha guardado más de 30 años esta "joya".

Por aquel entonces Jaume Estruch, hoy director de Barcelona Animació, tenía su oficina de representación en el barrio Guinardó de la capital catalana, en el mismo edificio que estaba el tío de Shakira.

"Un día mi vecino bajó a verme al despacho para decirme que su sobrina era cantante en Colombia y estaba buscando representante en España. Amablemente le dije que no me interesaba, pero me quedé con el casete", ha relatado a EFE.

La cinta -de la marca TDK y una carátula en la que la artista aparece apoyada en un árbol- contiene nueve canciones que corresponden al álbum "Magia" que lanzó Shakira con 14 años, e incluye temas compuestos por ella como "Sueños", "Cazador de amor", "Gafas oscuras" o "Necesito de ti".

Aunque la ha conservado durante tres décadas en las que la colombiana se ha convertido en una estrella mundial, ahora se ha decidido a vender el casete en el portal malagueño Todocoleccion.net.

"Me gusta Shakira, pero no soy fan, y seguro que hay alguno al que le puede interesar", ha manifestado Estruch, que ha puesto un precio de 1.200 euros al artículo -en ocasiones hay subastas en este portal donde puede estar rebajado-, que puede gustar a coleccionistas o seguidores de la cantante.