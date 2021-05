El Maestranza cruza los dedos para que Carmen vuelva a casa

En el escenario del Teatro de la Maestranza hay seis coches aparcados. Son automóviles antiguos, llenos de roces y abolladuras, a los que el tiempo no ha tratado bien. Estos coches no tienen nada que ver con Carmen, la obra de Mérimeé que Bizet adaptó para la ópera en el siglo XIX, y que, desde entonces, no sólo no ha perdido fuelle, sino que se ha convertido en una de las más representadas del mundo. Pero Sevilla, lugar donde se desarrolla la acción, ha sido hasta hace treinta años una plaza extranjera para Carmen.

Javier Menéndez, director del Teatro de la Maestranza, se encoge de hombros cuando se le pregunta el motivo. “Es inexplicable”, dice. “Es una ópera que se representa en todas las ciudades de España, pero que lleva treinta años sin hacerse en Sevilla”. El regreso de la cigarrera, sin embargo, puede aún postergarse, debido a que en la compañía se han detectado varios positivos por COVID. El ensayo general y el homenaje a los mayores se ha aplazado para el año que viene, aunque Carmen todavía no está descartada. Su representación, como los coches que abarrotan el escenario, se ha aparcado hasta el lunes, cuando el equipo se realizará nuevas pruebas. Entre tanto, sus miembros cruzan, literalmente, los dedos.