‘El Malecón’ representa ‘Seven’ en Los Lunes Culturales de la ONCE

La programación de Los Lunes Culturales de la ONCE, que organiza la Delegación Territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, ofrece este próximo lunes, día 13, ofrece la representación de la obra ‘Seven’ a cargo de ‘El Malecón’, integrado por actores y actrices ciegos de la ONCE de Málaga, bajo la dirección de Mel Rocher. Comedia transgresora, que roza teatro-danza, en la que Adán y Eva evalúan a los siete pecados capitales bajo la supervisión de un Dios muy peculiar. (Recomendada para mayores de 16 años).