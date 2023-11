La he considerado autora y no ceramista –que por supuesto lo es por elección vital- porque todos los que la conocen por las numerosas exposiciones que ha realizado, los cursos que ha impartido, las técnicas que ha innovado y lo que ha supuesto ya –lo quiera reconocer o no- ella para el Arte y la Hª del Arte, saben que no se queda ahí, que ha publicado textos, dedicado a la restauración, y sobre todo y lo que es más importante, por la serie de descubrimientos que ha hecho.