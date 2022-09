El rap de C. Tangana y el rock de Franz Ferdinand y Suede conquista Andalucía

El rapero español C. Tangana y las bandas británicas de rock Franz Ferdinand y Suede han sido los encargados de hacer vibrar al público del evento «Andalucía Big Festival by Mad Cool» en su primera jornada, un cometido que han cumplido con creces estos referentes de la música internacional.

El festival, celebrado en Málaga, iba a contar con la banda estadounidense «Rage Against the Machine», lo que atrajo muchísimo público debido a la importancia de este grupo a nivel mundial, pero cancelaron su gira por Europa y, en su lugar, estos tres grupos asumían la difícil papeleta de suplirlos. El primero de los cabezas de cartel en actuar fue Franz Ferdinand.

Alex Kapranos, el vocalista de la banda, con una magnífica puesta en escena, desprendía un buen rollo y una energía a la altura de muy pocos a pesar de su edad. Junto al resto de los integrantes de Franz Ferdinand ha hecho vibrar a los asistentes presentes en el amplio espacio del Cortijo de Torres en la capital malagueña, donde se ha celebrado el evento.

El poderío vocal y tesón que el artista transmitía, con guitarra eléctrica en mano, ha ocasionado que el público no parara de danzar de un lado al otro de la pista al ritmo de los rockeros acordes de Franz Ferdinand, que ha interpretado clásicos como «Ulysses», «No You Girls» y «Do You Want To».

El plato fuerte ha llegado alrededor de las 23 horas, a mitad de su actuación, cuando el grupo ha tocado uno de sus temas estrella, «Take me out», que ha puesto a saltar –aún más si cabe- a las miles de personas que asistían a la actuación de la mítica banda británica.

«¿Os lo estáis pasando bien?, joder, si», exclamaba Kapranos, que no ha dejado de gritar «Big Festival Andalucía» y de interactuar con el público pidiéndole que moviera los brazos, que cantara parte de las canciones o simplemente invitándoles a disfrutar de sus espectaculares solos de guitarra.

En la parte más alejada del escenario se situaban aquellos que preferían beber una cerveza o aquellas parejas que preferían bailar sin que nadie interfiriera en su coreografía. Una pequeña de 7 años danzaba con unos cascos colocados en sus orejas para disminuir el ensordecedor ruido, mientras a unos pocos metros una pareja se sentaba en unas sillas de playa que habían introducido desde el exterior.

Suede ha sido el segundo cabeza de cartel en saltar a la pista a las 23:30 en el segundo escenario del recinto –que posee tres-, liderado por el vocalista de la banda Brett Anderson, acompañado de sus músicos, un batería, un guitarrista, un bajista y un teclista.

El grupo de rock alternativo ha congregado a menos personas que la primera banda, pero ha mostrado su increíble calidad musical en la primera de las tres jornadas de este evento -que finaliza el 10 de septiembre- frente a un entregado y cálido público con la interpretación de algunos conocidos temas como «Beautiful Ones», «Trash» o «Animal Nitrate».

Para cerrar el primer día del festival hizo su aparición estelar el madrileño Antón Álvarez, conocido como C. Tangana, que trajo a Málaga a unos 30 músicos -desde guitarristas o trompetistas hasta vocalistas como Niño de Elche- y que puso en pie e hizo bailar a un sorprendido público que horas antes había asistido a conciertos de rock.

C. Tangana, ataviado con un aterciopelado traje azul y gafas de sol a pesar de que su actuación comenzó a las 00:40 horas, demostró que no desentonaba en un festival en el que el rock dominaba el cartel y que, aunque diferente, no dejaba de traer una propuesta atractiva para la mayoría del público, pasando de canciones de rap o baladas a flamenco fusión.

Temas como “Cambia!”, “Comerte entera”, “Ateo”, “Ingobernable”, “Un veneno”, “Demasiadas Mujeres”, “Tú me dejaste de querer” o “Antes de morirme” –la canción que tiene con su ex pareja la cantante Rosalía- dieron cuenta del enorme y variado repertorio del artista madrileño, que se robó el show.

Ofreció un concierto íntimo y camaleónico, en el que fue capaz de bailar bachata, tocar las palmas o cantar sentado en una mesa rodeado de sus intérpretes al más puro estilo de una comida familiar de domingo. Cerró el espectáculo descorchando una botella de champán y dando gracias a Málaga por asistir a la primera jornada del Andalucía Big Festival.