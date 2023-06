El sevillano Blue Jeans publica su nuevo thriller juvenil

¿Quién te inculcó a ti el bendito veneno de escribir?



Yo tengo la suerte de que mis padres son muy lectores. Antes de nacer ya había libros en casa. En Carmona creo que tenemos unos 15.000 libros, porque mi padre sigue sumando ejemplares. Y claro, cuando desde pequeño ves a tu familia leer, pues terminas leyendo y te acaba gustando y se convierte en una de tus pasiones. Y creo que a muchos de los que nos gusta leer nos termina gustando escribir. Y también, por supuesto, papel clave fue el de don Antonio Ruiz Quintana, en el colegio Salesiano de Carmona. Mi asignatura preferida era Lengua y Literatura y don Antonio fue el primero que me mandó a hacer una redacción, el primero que me corrigió, el primero que me echó la bronca... Siempre le he tenido mucho cariño y cuando nos hemos visto se lo he dicho. Y él presume, además, de que fue el primero que leyó cosas mías (risas).



De hecho, La Chica Invisible se ha rodado prácticamente o casi íntegramente en Carmona. ¿Qué cariño o cuánto cariño le tienes a Carmona? ¿Qué ha significado Carmona para ti?



Hombre, yo creo que cada vez que hablo, cada vez que me preguntan se me nota que estoy súper orgulloso de ser carmonense. Las cosas de la vida hicieron que me fuera muy joven a Madrid porque también necesitaba un cambio. Después de estudiar Derecho en Sevilla, que no era lo mío, estaba un poco bloqueado. No sé, no me encontraba bien. Y yo era una persona muy introvertida, bastante tímida. Me costaba expresarme. Sí, siempre tenía muchos amigos. En Carmona tengo muchísimos, pero me vino bien el cambio. Irte solo a una ciudad en la que no conoces a nadie... Y allí fui conociendo a gente de otras ciudades, de otras maneras de pensar. Y eso me vino bien, pero siempre he tenido a Carmona como mi referente, porque viví allí 18 años, y porque me lo pasé muy bien en esos 18 años. Tengo muchos grupos: un grupo de la calle, de los niños que salíamos a jugar allí en la Barbacana o en el Jardinito; otro con los que jugaba al ajedrez; otro del fútbol, ya que jugué en no sé cuántos equipos... Nos íbamos los sábados por la mañana, nos saltábamos la verja del instituto y jugábamos dentro. Pero además tengo otro grupo con la gente del colegio Salesiano; otro de la gente del instituto... Es decir, mantengo el contacto con casi todo el mundo. Y ahora me he ido reencontrando con muchos de ellos gracias a mis libros... La verdad que es un orgullo ser carmonense, siempre lo digo: que soy sevillano, pero de Carmona.



Volviendo a la novela ¿crees que estás preparado para llevarla de nuevo a la televisión?



Es muy complicado, muy difícil. Es verdad que a mí me ha pasado ya dos veces y media, porque tenemos El campamento, del que hemos vendido los derechos, pero es muy difícil viniendo, además, de un libro juvenil. En Estados Unidos los autores, antes de terminar los libros, tienen firmado ya contratos con productoras y son grandes proyectos. Aquí es muy complicado aunque es verdad que se ha abierto una puerta muy atractiva con el tema de las plataformas de pago. Tenemos HBO, Disney+, Movistar, Netflix, etc., que están moviendo mucho y financian producciones. No es algo que vaya a pasar siempre. Cuando tú escribes, no piensas en que va a salir una serie o una peli de tu libro. De hecho, es prácticamente un milagro que ocurra porque, aparte, incluso vendiendo el libro, hay muchísimos proyectos que se caen por el camino porque no encuentran financiación o una plataforma, o la manera de llevarlo a lo audiovisual. Entonces, bueno, si pasa otra vez, yo encantado porque es un extra y es ponerle cara y cuerpo a algo que a ti se te ocurrió una vez en la cabeza. Y creo que eso, además, favorece mucho a los libros. Si alguien no te conoce por los libros a lo mejor ve la serie y se aventura a leer alguno de ellos. Así que yo, por mí, encantado. Si hay algún productor por ahí que quiera seguir comprando derechos, nosotros encantados (risas).



¿Qué te hace estar en contacto con la juventud a pesar de tus 45 años?



Aún no los he cumplido, que soy de noviembre (risas). Es verdad que cada vez hay más distancia entre la gente que te lee y tú. Yo intento estar al día con todo: las redes sociales, los gustos de los jóvenes, la manera de hablar, la manera de comunicarse... Pero todo va muy deprisa. Hace diez años, en Los incomprendidos, me compré una Blackberry porque mis personajes tenían Blackberry. Fue una compra absurda porque la Blackberry funcionaba como funcionaba, pero yo tenía esa Blackberry... Cuando apareció WhatsApp, pues el personaje tenía que tener WhatsApp. Para todos esos cambios tienes que estar al día. Tienes que escuchar si se pone de moda un grupo coreano, si hay una serie que ven todos los jóvenes... Ahí tengo que estar yo. Es verdad que algunas cosas me terminan enganchando a mí también, pero mis gustos son de otra época. Yo soy más de R.E.M., U2, Bon Jovi. Y ahora, como algo nuevo, el mundo influencer, que es tan complejo, pues son chavales de 18 ó 20 años que mueven millones de todo. Aún ahí, tienes que estar enterado de quién es cada uno y de cómo funciona todo eso. Yo, por suerte, voy ganando en experiencia y de momento no me he alejado tanto. Así que intento que sea lo más real posible y que los libros estén lo más actualizados que puedan.



Una última pregunta, ¿por qué la gente tiene que comprar la última melodía de Chopin?



Sobre todo porque ha leído la primera parte y espero que haya terminado con ganas de leer la segunda. Y, bueno, si quieren leer la bilogía, si no me conocen, si no conocen a Chopin todavía... Es el momento. Van a encontrarse una historia al estilo Agatha Christie pero para jovenes. Pasan muchas cosas: hay muertes, hay asesinatos, hay desapariciones, hay crímenes y está Sevilla, que es la mejor ciudad del mundo, en la que está ambientada la historia. Así que, un libro que, aunque sea juvenil, vale para todos los públicos. Y si alguien se anima a leerla, que me cuente en las redes sociales lo que le ha parecido.



Sobre el autor



Blue Jeans, seudónimo de Francisco de Paula Fernández, nació en Sevilla y vivió hasta los dieciocho años en Carmona. Licenciado en Periodismo, es autor de las trilogías Canciones para Paula (Canciones para Paula, ¿Sabes que te quiero? y Cállame con un beso), El Club de los Incomprendidos (¡Buenos días, princesa!, No sonrías, que me enamoro, ¿Puedo soñar contigo? y Tengo un secreto: el diario de Meri) y Algo tan sencillo (Algo tan sencillo como tuitear te quiero, Algo tan sencillo como darte un beso y Algo tan sencillo como estar contigo). Con La chica invisible inició una serie de thriller juvenil de enorme éxito a la que le siguieron El puzle de cristal y La promesa de Julia. Con El campamento, Los crímenes de Chopin y La última melodía de Chopin, thrillers repletos de intriga y acción, ha vuelto a cautivar a sus lectores.



Traducidas a varios idiomas, sus novelas cuentan ya con más de dos millones de seguidores y varias adaptaciones audiovisuales: El Club de los Incomprendidos, que llenó las sa- las de cine; La chica invisible, protagonista de un gran lanzamiento en Disney+, y El campamento, cuyos derechos ha adquirido la productora inglesa Good Chaos. Su trayectoria ha sido reconocida con el prestigioso Premio Cervantes Chico 2013 y el Premio de la Feria del Libro de Sevilla 2015, y el Auditorio de la Juventud de Carmona lleva su nombre.