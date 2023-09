El teatro de la Villa de Mairena también se empapará de jazz este otoño

El teatro de la Villa de Mairena del Aljarafe vuelve a llenarse de contenido dramático y musical un otoño más. La oferta cultural para los próximos meses no puede ser más atractiva, no solo en este espacio municipal, sino incluso en los parques, para un público más juvenil o infantil. La primera cita será la del próximo 19 de octubre, jueves, que será el día en que aterrice la compañía La Pava con En Sevilla hay que viví, una comedia en la que las santas Justa y Rufina regresan en pleno siglo XXI al sentirse ninguneadas. Quieren procesionar en la Madrugá y, al necesitar financiación, organizan un crowfunding, una especie de colecta a lo moderno. Justo al día siguiente, el 20 de octubre, Charo Urbano ofrece su hilarante monólogo Esto no es lo que era..., en el papel de esa muñeca flamenca que las generaciones anteriores de nuestro país mantuvieron sobre el televisor y que, tras la muerte de la señora de la casa, teme que sus herederos la tiren a la basura. El colofón del mes de octubre lo pondrá la obra más vanguardista de Federico García Lorca, El público, en la versión que hace de ella la compañía Teatro Clásico de Sevilla con dirección escénica y dramaturgia de Alfonso Zurro, quien asegura que “se trata de nuestra producción más arriesgada hasta el momento, con una sofisticada puesta en escena que ha sido cuidada hasta el más mínimo detalle”.

Será ya en noviembre cuando Mairena empiece a sonar a jazz. El día 5, la compañía Markeliñe plantea cómo tres homínidos se refugian de los lobos junto a los restos óseos de un mamut en su obra Mamut, unirse para sobrevivir. Pero el jueves 9 de noviembre el pianista Marc Copland y el saxo tenor Robin Verheyen inundarán de los sonidos negros del delta del Misisipi el teatro municipal.

El día 11 es el turno de Playeras, un espectáculo de coreografía y baile de Rosario Toledo, junto al piano de Javier Galiana y el violonchelo de Alba Haro, bajo la dirección artística de Pedro G. Romero. El día 18, los aficionados al mejor teatro tienen una cita con Igor Yebra y Eusebio Poncela, quienes dirigidos por Carlota Ferrer ofrecen una versión de El beso de la mujer araña, la célebre novela que el argentino Manuel Puig terminó en el exilio, en la década de los 70, sobre dos compañeros de celda, Molina –una mujer en un cuerpo de hombre, encerrado por seducir a un menor- y Valentín, un activista político que quiere cambiar el mundo y al que torturan durante los interrogatorios.

El jueves 24 de noviembre, el pianista Chano Domínguez y el trompetista Flavio Boltro homenajean a Michel Petrucciani. Y el viernes 25, se presenta el disco Carmen Ferre en concierto.

Por lo que respecta a Halloween, el Ayuntamiento mairenero ya tiene previstas varias actividades para los más pequeños. El sábado 28 de octubre, Aquelarre en Mairena, concretamente en la Hacienda Porzuna. Al día siguiente, domingo, el teatro acoge Cortos de terror infantil. El lunes día 30 los cortos de terror serán ya para adultos. El parque acogerá ya el martes la actividad infantil bautizada como El laberinto encantado, a partir de las 18.00 horas. Para mayores de 14 años, Pasaje del Terror XL, entre las 19.00 y las 23.00 horas.