El viaje a ninguna parte de Fernán Gómez, un siglo después

Fernando Fernán Gómez, como era conocido este conocidísimo actor que se inscribió en Buenos Aires con el apellido de Fernández pero que heredó de su madre, Carola, los dos apellidos porque su padre había desaparecido de la escena para siempre, nació en realidad -según asegura él en sus memorias- en Lima (Perú), un 28 de agosto de 1921. Su madre, también actriz, andaba de gira por Sudamérica y en algún sitio tuvo que parirlo, pero su partida de nacimiento fue expedida algunos días después en la capital argentina. No fue hasta muchísimos años después –incluso luego de ser nacionalizado también español en 1984- cuando descubrió que su padre era hijo de la gran María Guerrero, la actriz que llegó a poseer el teatro madrileño del mismo nombre y quien se había negado a que su hijo se casara con Carola Fernán Gómez...

Pero ese descubrimiento fue ya como ficticio, o como un dato curioso que adobara su frenética vida de hombre de acción entre los escenarios y las letras, entre la realidad y la ficción, porque en ese límite tan resbaladizo vivió sus 86 años, sin perder ninguno por esos polvorientos caminos de los cómicos de antes, este escritor que también inauguró para el cine el ingreso de uno de los de su clase nada menos que en la Real Academia Española. Para entonces, ya en el año 2000, había participado como actor en 200 películas y en tantas otras obras teatrales, muchas de las cuales había dirigido él mismo (inolvidable Las bicicletas son para el verano), había escrito una decena de novelas (desde El vendedor de naranjas, de 1961, hasta la novela histórica La cruz y el lirio dorado), muchos guiones, muchísimos artículos periodísticos, unas recomendables memorias tituladas con un verso de Miguel Hernández –El tiempo amarillo- e incluso libros de poesía.

Fernán Gómez ha llegado a ser calificado como “el creador total”, y eso que él mismo dijo alguna vez que estaba muy capacitado “para no hacer nada”. Pura licencia poética en alguien que no paró de trabajar o que no concebía la vida de otro modo. Seguramente, haber interrumpido su carrera de Filosofía y Letras en Madrid por culpa de la Guerra Civil y haber sido descubierto por Jardiel Poncela cuando debutaba en la compañía de Laura Pinillos en 1938, todavía un chaval, le cambió la vida sin que él lo entendiese entonces. Luego sí, porque Fernán Gómez hubo de volver una y otra vez -en sus historias, en sus novelas y en sus memorias- sobre aquellos difíciles años de la posguerra en que se vio a sí mismo en el laberinto de pueblos manchegos que él mismo habría de esculpir con su recuerdo poético en una novela –también película, dirigida por él mismo- que llegó a ser considerada por aquella célebre colección del diario El Mundo como una de las 100 mejores del siglo XX español: El viaje a ninguna parte (1985). La novela se basó en un serial radiofónico anterior. Con la película homónima, del año siguiente, ganó Fernán Gómez los Goyas al mejor guion y a la mejor dirección.

Los cómicos

Fernán Gómez provenía de esta estirpe de nombres artísticos que solapaban los propios y que se conocía a sí misma como la de los cómicos, “vagabundos” más bien, como habría de definirlos la propia Juanita Plaza, la primera enamorada del protagonista de El viaje a ninguna parte antes de marcharse de camarera a Rota porque allí los americanos inauguraban una ventana al futuro. En esa mágica e inolvidable novela, el narrador rememora toda su vida a su antojo desde una residencia de ancianos en la que ya no está seguro de nada de lo que cuenta, porque se le confunden los sucesos propios con los ajenos, los sueños incumplidos con los que llegó a lograr, estampas vistas con deseadas y amistades verdaderas con solo probables.

El personaje de Carlos Galván le sirve a Fernán Gómez, ya en su madurez, no solo para construir un alter ego de sí mismo en una época determinada de su vida, sino de lo que él hubiera podido ser si en la rifa de la vida le hubieran tocado otras papeletas: la de su padre, por ejemplo, don Arturo, o la de su hijo, Carlitos, ese zangolotino que se le presenta en un pueblo perdido de su ruta manchega con la compañía teatral porque su madre se lo ha enviado 17 años después y termina formando parte del grupo de cómicos gracias a las artes seductoras de su propia tía, María del Valle, que consigue que el zangolotino se aprenda una frase del repertorio dramático no en los ensayos generales, sino en el lecho fugaz en el que le permite disfrutarla a cuerpo abierto, como tantos años después, ya en Madrid, ocurrirá con su propio primo, el protagonista central de una historia construida a retazos de realidades y fantasías pero que contiene auténticas joyas filosóficas del creador total que ha pasado por todos los oficios intermedios: “Las comedias tenemos que arreglarlas nosotros, porque los autores las escriben demasiado largas y con más personajes de los que hacen falta”, le dirá don Arturo, el experimentado director de la compañía ambulante, a su nieto. “Entre tu padre y yo las cortamos y la dejamos en la medida justa, porque si salen muchos, el público se marea. Algunos ponemos que hablan por teléfono, otros los sustituimos por una carta, o con dos hacemos uno. Queda mucho mejor”. Lo decía el director de una aquellas compañías de cómicos que vagaban por la Mancha, como Don Quijote, en los años más tremendos del hambre, aquí aplaudidos y allí corridos a garrotazos, que lo mismo enmendaba un guion que repintaba los decorados o contrataba a una muchacha soñadora del siguiente pueblo para hacer el papel que les faltaba, esperanzado simplemente en llevarse algo a la boca.

“¿Dónde está nuestro maná? ¿Dónde está el maná de los cómicos? ¿En qué tierra caerá que sea nuestra tierra?”, preguntará indignado Carlos Galván en aquel pueblo, Navahonda, donde los lugareños se pelean con ellos porque querían hacer de extras en el rodaje de una película. “Nosotros no somos de ninguna parte. Somos del camino...”. Y a los cómicos de entonces les había surgido la competencia por todas partes: por el fútbol dominguero, por el cine también ambulante que se repartía los mismos días, por la radio seductora y hasta por los incipientes grupos teatrales universitarios que iban de gratis.

De modo que cuando los despojos de aquella compañía entraron en Madrid con la esperanza de convertirse en extras pagados del cine, el personaje Maldonado (Juan Conejo) le espetará al protagonista: “¿Para qué quieres la dignidad? Antes a los cómicos los perseguían, los marcaban con hierros candentes, no los enterraban en sagrado... Ahora nos soportan, nos dejan vivir a nuestro aire, aunque no se al aire de ellos, y a algunos les dan premios y los sacan los papeles. No te quejes, Galván”.

De unos escenarios a otros

En rigor, aunque lo marcaran para siempre, aquellos escenarios improvisados en patios, cuadras y bares le duraron muy poco al Fernán Gómez de la realidad, porque tan solo tres años después de haber participado en Eloísa está debajo de un almendro (en 1940), a las órdenes del propio Jardiel Poncela, la productora cinematográfica Cifesa lo contrató para la película Cristina Guzmán, y eso lo llevó a ser un habitual del Café Gijón que tan bien describe en El viaje a ninguna parte, y a codearse con otros escritores, artistas y cineastas, como Pedro Lazaga, que le da papeles importantes en una época en la que él mismo compatibiliza su trabajo de actor con sus primeros pinitos como director (Maniocomio, de 1954, fue su primera película dirigida), al margen de su labor como actor de doblaje merced a ese vozarrón profundo que, a la postre, ha quedado como patrimonio de la Cultura española.

Los años de su matrimonio con la cantante María Dolores Pradera, de 1945 a 1957, no solo le dieron para tener dos hijos (Helena y Fernando), sino para bregarse en el cine con todas las grandes estrellas del momento, desde Imperio Argentina y Alfredo Mayo en la comedia Bambú hasta Lola Flores y Manolo Caracol en Embrujo, y desde luego para consolidarse como actor protagonista en películas de todo género, desde las comedias y dramas hasta todo ese cine escapista del franquismo que incluía películas religiosas como Balarrasa. Fue en 1951 cuando protagonizó la ópera prima de dos grandes del cine español, Bardem y Berlanga, Esa pareja feliz. En 1956, con la dirección de la comedia El malvado Carabel (basada en la novela de Wenceslao Fernández Flórez), terminó de compatibilizar definitivamente su doble faceta de director y actor, compartiendo cartel con una de sus parejas más habituales en la gran pantalla por entonces, la deliciosa Analía Gadé.