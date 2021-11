Emilio Prados, el poeta que no quiso ser del 27 pero fue

Emilio Prados (1899-1962) es uno de esos autores de la Generación del 27 que siempre integran los puntos suspensivos cuando ya se han citado a los más famosos... Él mismo contribuyó a esa desaparición, no solo por ser “un poeta de huidas y siempre en fuga, de sí mismo y de los demás”, como lo definió el mismísimo Juan Ramón Jiménez en Españoles de tres mundos, ni porque lo intuyera Federico García Lorca -tantos años su compañero en la Residencia de Estudiantes- al sorprenderlo frente a un espejo de su habitación tratando de cazar de nubes reflejadas con la ventana abierta, sino porque él mismo se encargó de ir borrando huellas en un ejercicio contrario al del egocentrismo. Cuando alguien lo retrató en 1919 entre un grupo de alumnos que posaba en la Residencia junto a Luis Buñuel o Pepín Bello, en la foto se adivina una tachadura en la cara de uno de los jóvenes. Era la suya, la de Prados, porque él raspó el negativo para no aparecer. Más de una década después, su afán de pasar desapercibido no había cambiado, porque le escribió una carta a Gerardo Diego reprochándole que lo hubiera incluido como poeta en aquella Antología que iba a configurar el primer testimonio poético de la Generación a la que estaba llamado a pertenecer.

Prados era para entonces un malagueño que solo había vivido en su ciudad natal hasta los 15 años, cuando tuvo la suerte de ingresar en las aulas de la Institución Libre de Enseñanza y recibir clases nada menos que de Juan Ramón mientras, en la Universidad madrileña, estudiaba también Ciencias Naturales. Fue siempre tan apasionado de la tierra, del Mediterráneo y de los misterios del cosmos, que hasta el último día de su vida, en el México del que tampoco volvió, conservó un tarrito con arena de las playas de su infancia y algunas caracolas... “Abrí la caja de los peces / y se cuajó el cielo / de luceros verdes...”, escribiría muchos años después, al volver de Suiza, donde estuvo el año de 1921 ingresado en un hospital por una enfermedad pulmonar que iba a acompañarlo toda la vida... Antes de volver a Andalucía, conoció a los poetas de la vanguardia europea, visitó a Picasso en su taller parisino y dejó que la obra de Freud impregnara la suya. Ya en su Málaga, funda la imprenta Sur y, con ella, la revista de poesía Litoral, seguramente la más decisiva para el 27 porque casi todos los poetas que conformaban aquella Generación alternaron el envío de poemas para su publicación con las escapadas a Málaga para divertirse con Prados y con algunos otros poetas malagueños que se habían incorporado a la aventura editora: Manuel Altolaguirre o José María Hinojosa, por ejemplo.

En Memoria del olvido, Prados hablaría después de la guerra civil de lo irreparable: “Cuando nos separamos, / -cuando huiste- / quedamos solo uno: / tan solo una semilla, / un huerto, un solo árbol. / Después, cuando volviste / -cuando nos encontramos / de nuevo-, no nos reconocimos; / éramos dos y ahora para siempre: / dos árboles, dos sombras, dos silencios”.