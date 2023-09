En venta la mítica villa de Antonio El Bailarín, un lujo solo para unos pocos

Pero, mientras se vende o no, pasar unos días en esta exclusiva propiedad, bañarse en su piscina con una serigrafía de Picasso y sentirse como una estrella de Hollywood es posible y tiene precio: entre 35.000 y 80.000 euros la semana, según la temporada.

El Martinete, la mansión de Antonio Ruiz Soler, Antonio El Bailarín, en Marbella (Málaga) -escenario de fiestas locas, romances inconfesables y amoríos secretos, como el de Vivien Leigh y el artista-, está de nuevo a la venta por 30 millones de euros en una operación no apta para todos los bolsillos.

“El pintor quedó tan encantado que saltó por encima de la mesa que los separaba, ayudándose con una mano, se puso a bailar rumbas con Antonio, cayó de rodillas, le besó en la mejilla, luego se levantó, cogió un lápiz, esbozó un retrato del bailarín y se lo dedicó”, reza en el obituario del artista que “The Independent” publicó en febrero de 1996.

Antonio El Bailarín no solo conservó aquel boceto, sino que decidió grabarlo en los azulejos de la piscina de El Martinete, donde permanece hasta el día de hoy, si bien el original se encuentra expuesto en el Museo Nacional del Teatro de Almagro, en Ciudad Real.

El artista invirtió gran parte de su fortuna en esta mansión, parada obligada de la “jet set” internacional y cuyos muros fueron testigos de grandes bacanales y romances inconfesables y no tanto, porque la discreción no era una de las virtudes del sevillano, que no dudó en airear detalles del encuentro íntimo que aseguraba haber mantenido con Gina Lollobrigida y Manuel Benítez El Cordobés.

Verdad o mentira, son historias que a día de hoy forman parte de la leyenda que acompaña a una de las legendarias casas de Marbella y su propietario fue, sin duda, uno de aquellos artistas que, sin darse cuenta, hicieron de la ciudad el destino preferido por la “jet set” y junto a sus invitados dio forma a la imagen de Marbella tal y como se la conoce hoy.