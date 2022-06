Desarrollos numéricos y cromáticos del Número Pi y sus (infinitos?) decimales ,y pantalla periódica desde la inauguración a la clausura. FOTO: T.L.



Para escribir de un autor, no es necesario sólo conocer su obra a fondo, sino introducirse en su mente, en las células de todo su cuerpo y no sólo en su cerebro, ser él o ella en el momento de la creación y en bastantes anteriores que le han llevado a decantarse por unos asuntos y modos de representación que tienen que ver con lo vivido por ellos, lo sentido por ellos, lo pensado, oído, asimilado en la consciencia y todas las variaciones de esta (la sub-, la in-, la hiper-, la a-racionalidad y la i-racionalidad, ...), pues todo eso se va a volcar en la obra, porque el autor y esta van unidos y esto es al fin y al cabo lo que conforma en realidad un Autorretrato desnudo en cada una. Distinto es la personalidad, el carácter, las opciones ideológicas, nuestros juicios previos también como espectadores.