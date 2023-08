Fallece William Friedkin, director de «El exorcista»

El Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya ha recordado al director de 'El exorcista', William Friedkin, como "uno de los más grandes maestros del cine de terror, de aventuras y de thriller", después de su fallecimiento este lunes a los 87 años según ha confirmado el decano de la Universidad de Chapman.

"William Friedkin (1935 - Eternidad)", ha escrito en un apunte en Twitter, recogido por Europa Press, en el que homenajea al director que visitó el festival en 2017 y recogió el Gran Premio Honorífico.

El ganador de un Oscar en 1971 con 'The French Connection' también dirigió películas como 'The Night They Raided Minsky's' (1968), 'Los chicos de la banda' (1970), 'El exorcista' (1973), 'Sorcerer' (1977), 'Cruising' (1980), 'Vivir y morir en Los Ángeles' (1985), 'Jade' (1995), 'Rules of Engagement' (2000) y 'The Hunted' (2003).