Farruquito firma su nuevo espectáculo con su hijo Juan

El bailaor Juan Manuel Fernández Montoya, Farruquito, se emociona al pensar que "la saga continúa" al ver a su hijo Juan Fernández Alcantara, El Moreno, bailar y sentir el flamenco; de él ha sido la idea del espectáculo "Con-Cierto Flamenco", una composición en familia, en la que ambos son protagonistas.

Como Farruquito en su niñez, su hijo Juan (Sevilla, 2012), debutó en Nueva York a los cinco años en uno de sus espectáculos. "A la vuelta me dijo que él quería bailar ya en serio", recuerda en una entrevista con EFE, una profesión en la que le abre los ojos, porque "es muy dura, hay que dedicarle mucho tiempo y muchas días fuera de casa".

Dar a conocer el proceso de creación de un espectáculo, mostrar el trabajo en el estudio, los pasos, el nacimiento de un ritmo, de una idea es lo que une a padre e hijo en "Con-Cierto flamenco".

"Todavía no tengo ni idea de lo que va a pasar, esa es la realidad, porque estamos dando los últimos retoques, pero tengo claro el mensaje que quiero trasladar", explica el artista en el patio de butacas del Teatro La Latina, donde presentarán el espectáculo 23 de agosto al 3 de septiembre.

Una idea que nace de lo que viven en casa, "yo en el estudio, intentando crear, mezclando música y baile, y Juan acercándose, casi de puntillas, jugando" a improvisar y participar, hasta que un día me dijo: "¿Papá, por qué no hacemos esto en el escenario? La gente no lo ha visto nunca. Y me pareció una buena idea".

Con la intención de mostrar ese proceso creativo juntan cante, guitarra, percusión y baile flamenco acompañados por Paco Vega, Montse Cortés o María Bizarraga.

Un espectáculo que para Farruquito (Sevilla, 1982) representa un reto, en el que juega con el título "Con-Cierto flamenco" con el que quiere explicar que la vida evoluciona y que el flamenco tiene influencia de muchas músicas.

"Me da un poco de coraje que la gente lo tenga encasillado, que el flamenco puro sea el flamenco ortodoxo y eso es flamenco limitado y es flamenco antiguo", y advierte que la evolución tiene que ver con seguir descubriendo "nuestra propia danza. El flamenco no está en el vestuario ni en las botas esta en ti", asegura el bailaor y coreógrafo.

Una razón por la que mezcla influencias musicales que ha tenido de niño y las que le llegan escuchando la música que oye su hijo. "Esas mezclas que nos rondan en la cabeza, tratadas con el mayor de los respetos, llevándolas al terreno de los flamencos, porque lo que nosotros bailamos es flamenco".

Una razón por la que se siente "orgulloso de que la saga continúe, no como una tradición familiar si no porque le sale del corazón", aunque le marca el paso: "Los estudios son los primero, sin buenas notas no hay baile".

Asegura que los más pequeños de la casa "tienen ya cosas que contar", en alusión a sus sobrina Soleá, hija de su hermano Farruco.

"La verdad que cuando hay una fiesta en casa y yo veo que tantos niños se expresan, se divierten y celebran la vida bailando y cantando a mí se me llena el corazón de alegría", dice Farruquito.

Su hijo Juan le escucha con admiración y comenta que le "encanta" trabajar con su padre y recibe con "alegría" que el público le aplauda; y apostilla: "Me gustan las críticas buenas y las malas incluso, para superarme".