Flamenco On Fire: la plaza «abarrotá»

Cuando el dúo ‘Sacapuntas’ en aquel mítico concurso de TVE preguntaba aquello de: ¿cómo estaba la plaza?, todos desde casa respondíamos casi sin darnos cuenta: “abarrotá”. Y así es como estaba ayer la plaza del Ayuntamiento de Pamplona, donde Antonio Reyes, con la guitarra de su hijo Nono, nos brindó un recital de cante desde el balcón principal que dejó mudos hasta a los abanicos, lo que no es baladí teniendo en cuenta los 38º a la sombra.

El calor extremo, tan extraño en estas tierras, ha querido presidir las primeras jornadas de este Festival, que tiene por insignia llevar el cante a las plazas y balcones, implicando de esa manera a la ciudad y sus visitantes. Cuánto tienen que aprender algún que otro festival al respecto.

Los pamploneses han hecho suyo el Flamenco On Fire y no solo ellos, sino más de un aficionado del norte que no duda en acercarse a Pamplona para disfrutar con el flamenco. Y es que, a estas alturas, está claro que esta forma de manifestación escénica y musical es un fenómeno universal, y la prueba está precisamente en ese público que, una vez que comienza el recital, se atreve a romper el silencio que se instala en la plaza en cuanto los artistas hacen acto de presencia para animar con los consabidos oles en el momento justo, algo que no se estudia, pero de alguna manera se aprende compartiendo en directo el rito del flamenco.

Pudimos comprobarlo el pasado miércoles con la actuación de Guadiana, y el hechizo volvió a repetirse con las alegrías, los tangos, las bulerías y los fandangos con los que Antonio Reyes se acordó de Caracol, Juanito Villar y Camarón, derramando ese cante suyo, sobrado de compás y repleto de calidez y ternura, en el balcón del Ayuntamiento.

Antonio Reyes participó también del espectáculo que tuvo lugar el pasado miércoles 23 en Baularte, el espacio dedicado a los grandes conciertos. Un homenaje a Caracol en el cincuenta aniversario de su muerte, producción del festival, que hace alusión a la antología 'Una historia del cante flamenco' que grabó Caracol para Hixpavox en 1958.

Dirigida por el cantaor David Lagos, la obra se divide en dos partes claramente diferenciadas. La primera gira en torno a la composición de un prestigioso compositor de música contemporánea, Mauricio Sotelo, que ha compuesto para la ocasión ‘Cantes de rojo fuego’, una pieza de música contemporánea, tan impactante como delicada, con aires de martinetes, alegrías, bulerías y trillas interpretada por la Orquesta Sinfónica de Navarra, bajo la dirección del maestro Oliver Díaz, y Vicente Soto Sordera, Antonio Reyes y Rosario La Tremendita al cante.

La segunda parte reproduce la atmósfera del tablao ‘Los Canasteros’ que Manolo Caracol regentó en Madrid. Por allí pasaron los artistas más grandes del último tercio del siglo pasado, como la Perla de Cádiz, que cada noche comenzaba su actuación con unos tanguillos con los que viajaba a su tierra gaditana. Melchora Ortega abrió con ese palo la segunda parte del espectáculo con una interpretación preñada de gracia y temperamento. Tras ella salió a escena Vicente Soto Sordera, quien en la primera parte nos había brindado unos por martinetes y una debla que hizo los honores al poderío de su saga cantaora. Aunque fue en esta segunda parte donde dio rienda suelta al desgarro apasionado de las seguiriyas, el temple de las soleares y el ritmo desenfrenado, aunque sujeto, de las bulerías de su tierra jerezana.

Antonio Reyes se lució también en esta segunda parte con un recorrido tan generoso y como virtuoso que comenzó, junto a la excelente sonanta de Alfredo Lagos, meciéndose por tientos y continuó transitando algunas de las zambras caracoleras más populares junto al piano de Alejandro Rojas-Marcos, para acabar empoderándose por bulerías y fandangos. Parecía difícil, tras su actuación, que el espectáculo pudiera ir más arriba. Pero entonces salió La Tremendita blandiendo su bajo, caminando por el escenario con esa imagen de flamenca rockera con la que últimamente se identifica, y junto al piano de Alejandro Rojas-Marcos, la batería de Perico Navarro, el saxofón de Juan Jiménez y la guitarra de Alfredo Lagos, situó el arte de Caracol en el siglo XXI con una soberbia versión de ‘Carcelero, carcelero’ y el ‘Romance de Juan Teba’ deliciosamente transgresora.