Gabriela Mistral, la primera escritora en español en recibir el Premio Nobel

Aquella manera suya de enseñar y pedir perdón al mismo tiempo procedía de haber convalidado sus conocimientos ante la Escuela Normal de Santiago de Chile sin haber pasado por el Instituto Pedagógico. No estudió la carrera porque no tenía dinero . De hecho, con solo 15 años ya era profesora ayudante. Y con 21 tenía que soportar la envidia de sus compañeros, que le recordaban su origen. “ Dame sencillez y dame profundidad; líbrame de ser complicada o banal en mi lección cotidiana ”, seguía diciendo ella en su oración, ajena a aquel runrún chismoso. “ Aligérame la mano en el castigo y suavízamela más en la caricia. ¡Reprenda con dolor, para saber que he corregido amando! ”. En rigor, su filosofía personal de la educación, influida por pensadores como el uruguayo Rodó o el bengalí Tagore que en aquella época había traducido por primera vez al español Zenobia Camprubí , tenía tanto de adelantado que el gobierno de México la nombró consejera de su propio revolución educativa. Mistral –sin que hubiera mediado una pandemia como la de ahora- creía en la enseñanza al aire libre , en la importancia de crear comunidad entre el alumnado y sus propios padres sin que existieran todavía las AMPAS y promovió las artes en el aula. De modo que cuando, en 1922 , fue contratada por el gobierno mexicano para conformar su nuevo sistema educativo, todos los que la habían criticado por no haber estudiado para maestra en la Universidad tuvieron que guardar un espeso silencio.

A Gabriela Mistral (1889-1957), la primera escritora en lengua española que recibió el Premio Nobel de Literatura –y en un año tan difícil para el mundo como 1945-, le habían puesto tan cuesta arriba toda su carrera, por ser mujer y pobre al mismo tiempo, que su principal objetivo en la vida no fue siquiera la poesía , sino la educación pública . Su “Oración de la maestra” se convirtió en un himno docente de quienes aspiraban a cambiar el mundo a través de esa revolución que no necesita balas, sino palabras. “¡Señor! Tú que enseñaste, perdona que yo enseñe; que lleve el nombre de maestra que Tú llevaste por la Tierra. (...) Pon en mi escuela democrática el resplandor que se cernía sobre tu corro de niños descalzos ”.

Religiosidad profunda

Gabriela Mistral promovió siempre un concepto religioso de la educación como vía para acercarse a Dios sin misticismos. “Padre Nuestro que estás en los cielos, / ¡por qué te has olvidado de mí! / Te acordaste del fruto en febrero, / al llagarse su pulpa rubí. / ¡Llevo abierto también mi costado, / y no quieres mirar hacia mí!”, escribió en perfectos decasílabos en “Nocturno”, uno de los numerosos poemas existenciales que componen Desolación. En “Interrogaciones” parecía acordarse de Romelio Ureta, un funcionario de ferrocarriles con el que ella había mantenido una especie de idilio y que se suicidó no por ella, como apuntaron los chismes durante mucho tiempo, sino por otro asunto de administración mucho más prosaico: “¿Cómo quedan, Señor, durmiendo los suicidas? / ¿Un cuajo entre la boca, las dos sienes vaciadas, / las lunas de los ojos albas y engrandecidas, / hacia un ancla invisible las manos orientadas? / ¿O Tú llegas después que los hombres se han ido, / y les bajas el párpado sobre el ojo cegado, / acomodas las vísceras sin dolor y sin ruido / y entrecruzas las manos sobre el pecho callado?”. Más allá del fondo, estaba también claro que el dominio del alejandrino que había catapultado Rubén Darío era en Mistral una forma natural de versificar, incluso en aquellos “Sonetos de la muerte” con que había recordado su antiguo amor: “Del nicho helado en que los hombres te pusieron, / te bajaré a la tierra humilde y soleada. / Que he de dormirme en ella los hombres no supieron, / y que hemos de soñar sobre la misma almohada”.

Por aquellos últimos años chilenos, al margen de con Romelio Ureta, Mistral mantuvo una apasionada relación epistolar con el escritor Manuel Magallanes Moure, jurado en los Juegos Flores que impulsaron a la poeta, pero la pasión se enfrió cuando se vieron en persona, aunque ella misma tuvo siempre sus reservas porque él era un hombre casado. “Él pasó con otra; / yo le vi pasar. / Siempre dulce el viento / y el camino en paz. / ¡Y estos ojos míseros / le vieron pasar!”, escribió en el poema “Balada”, demostrando así su igual dominio del arte menor. “Él va amando a otra / por la tierra en flor. / Ha abierto el espino; pasa una canción. / ¡Y él va amando a otra / por la tierra en flor!”.