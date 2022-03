Geo Metría al cubo

No siempre son los mismos, a veces como ocurre ahora, algunos repiten porque son conscientes de que esta es un extraordinario “escaparate” para visibilizar lo que hacen, y por otra parte haciéndolo en un espacio que ya ha consolidado suficientemente su prestigio por toda la serie de actos que se organizan en él, siendo uno de los mejores referentes culturales de nuestra ciudad.

A lo largo de los años y en ediciones anteriores, se han podido ver las obras de numerosos artistas que habían despuntando antes o lo han hecho después a partir de estas exposiciones, pero la actual, que estará abierta hasta el 13 de marzo, sobresale con respecto a ellas por la unidad. Primero de formato, ya que las obras debía tener como mínimo 1,80 m. de ancho o alto, se tratase de cualquier técnica, material, soporte, etc., y también por el tema –la Geometría- por lo que resulta curioso la armonía de todos los participantes, una labor magníficamente estructurada además de por la comisaria, por la escultora Marga García Pinto, quien se ha encargado de la Dirección Técnica y del difícil montaje, en el que se refuerzan entre sí todas las obras, destacando una homogeneidad de criterios, cromáticos, formales, de estilo,... entre todas.

El caso de la escultura, por su mayor versatilidad en todo orden de cosas: materiales y procedimientos sobre todo, es distinto porque a lo anterior se le une el desarrollo de las formas, su capacidad de movimiento, multifacialidad, perspectivas, etc.

Esta norma no se cumple al cien por cien, ya que algunos participantes en esta espléndida colectiva eran abstractos antes, y otros, han debido dar un giro de 180º a su estilo habitual, aunque hayan seguido aplicando esa manera suelta, pero de pincelada decidida y pasada por las matemáticas, la óptica y sus efectos, en los grandes espacios de sus composiciones.

Estudio de color de Teresa Peña



Unos grandes formatos que han debido de superar bastantes retos, pues aunque no lo parezca para los que no pintamos ni esculpimos nada y no seamos capaces de imaginar lo difícil que es situarse ante un lienzo vacío, un metal, una piedra, una saca de puntos, una fundición, unos moldes,...que requieren de sabiduría, experiencia, habilidad, paciencia y muchos años para lograr esta suerte de armonía, una serie de valores que están en cada una de las obras y que a veces ni nos percatamos.