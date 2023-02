Decir que Jesús Gavira Alba es aficionado al flamenco, no es nada o no lo suficiente, porque el flamenco y sobre todo “lo jondo” ha sido y es prácticamente casi todo para él, una gran parte que ha formado su biografía sentimental y artística desde los primeros instantes de su vida.

Me pregunto que ¿y cómo no? habiendo nacido en una de las cunas que vive con mayor intensidad lo que supone el flamenco como es Mairena del Alcor.

Por ello mismo una de sus grandes líneas –si no la principal- que recorre la ya ingente producción artística de Jesús Gavira Alba (Mairena del Alcor, Sevilla, 1943), con 53 años de profesión detrás, no va a ser otra que reflejar en barro, en madera, en bronce o en piedra, en cartelería, etc. a los grandes intérpretes que ha conocido personal y casi generacionalmente, visto u oído en directo en cualquiera de los teatros, escenarios y peñas, allá por cuantas localidades organizaran Festivales, Concursos de cante, baile o toque.