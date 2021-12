Gustavo Adolfo Bécquer: el dolor y la gloria 151 años después

Actualizado: 19 dic 2021 / 11:04 h.

“¿Qué es poesía? ¿Y tú me lo preguntas? / Poesía... ¡eres tú!”, remataba una de sus rimas más célebres el poeta sevillano que había nacido en pleno barrio de San Lorenzo un 17 de febrero de 1836, en plena regencia de María Cristina por aquella hija, Isabel, a la que habían hecho monarca en plena infancia. Como a la propia reina, tampoco a Gustavo Adolfo le habían preguntado por su orfandad, pero también el poeta, que aún no sabía que lo era y que gustaba más de la pintura que ambientaba su hogar, fue criado por una tía y tuvo que lidiar desde el principio, mucho más que con el amor, con el otro extremo poético de la vida: la muerte. De hecho, aunque hoy integre su famoso poemario, aquel romancillo de la niña muerta fue compuesto mucho antes de que el muchacho Gustavo marchase a Madrid en busca de una gloria que se le perdió entre la niebla nada más llegar: “Cerraron sus ojos / que aún tenía abiertos; taparon su cara con un blanco lienzo; / y unos sollozando, / otros en silencio, / de la triste alcoba / todos se salieron. (...) Ante aquel contraste / de vida y misterio, / de luz y tinieblas, / yo pensé un momento: / ¡Dios mío, qué solos / se quedan los muertos!”. Tan solo como estaba ya, como se quedó él mismo la noche del 22 de diciembre de 1870, cuando murió de varias enfermedades y con solo 34 años. Hacía solamente tres meses que también había fallecido su hermano Valeriano, el otro artista de un binomio que, desde la perspectiva de hoy, se entiende mejor: Gustavo escribió tantas veces de lo que Valeriano pintaba, y viceversa. Porque todo el periplo madrileño del poeta, todos sus viajes por el norte, incluida aquella cala en el monasterio zaragozano de Veruela para las cartas desde su celda, toda su aventura por los templos de media España para publicar una gran enciclopedia, no se entendió nunca sin los dos: el escritor Gustavo y el pintor Valeriano. Incluso cuando ambos tuvieron tan mala estrella con sus respectivos matrimonios, fue la pareja de hermanos la que cargó con sus propios hijos.

Valeriano Bécquer

Sin embargo, aquella soledad sonora claudicó tan solo horas después de producirse, porque durante la Nochebuena de aquel mismo año, o sea, apenas dos jornadas después de morir el cuerpo de Gustavo Adolfo, varios de sus amigos más íntimos se reunieron para editar las obras completas de Bécquer –tanto los poemas como aquellas leyendas diseminadas por los periódicos-, que no había pasado durante su breve vida de ser periodista, escritor de zarzuelas y censor de novelas, el único cargo que le había proporcionado cierto bienestar gracias a un amigo, Luis González Bravo, que llegó a ministro de la Gobernación antes de que aquella reina niña ya mujer tuviera que abandonar el país en una revolución que para Bécquer no tuvo nada de gloriosa, porque precisamente durante el incendio de la casa de su amigo el ministro, que también tuvo que exiliarse, desapareció la única libretita en la que había ido apuntando sus poemas.

El libro de los gorriones

La libreta con los poemas de Bécquer desapareció en el asalto a la casa del ministro, de modo que el poeta se vio obligado a recordar, prácticamente de memoria y recurriendo a otros apuntes, todas las rimas que había ido componiendo en los últimos años, prácticamente las 76 que hoy conocemos. Lo hizo, irónicamente, en un libro de registro o contabilidad que él mismo tituló “Libro de los gorriones: colección de argumentos, ideas y planes de cosas diferentes que se concluirán o no según sople el viento”, y firmado en 1868. Ese manuscrito original se conserva hoy en la Biblioteca Nacional de Madrid después de que el hispanista Franz Schneider lo descubriera en 1914. Los días posteriores a la muerte de Gustavo, sin embargo, sus amigos –Narciso Campillo, Augusto Ferrán y otros- compusieron un orden que no era ni mucho menos el que aparecía en el original; un orden vital, el orden propio del nacimiento y el ocaso de un amor.

Un himno gigante y extraño

La primera parte de los poemas en el orden lógico que impusieron los amigos de Bécquer en aquella edición para ayudar a su mujer, Casta Esteban, y a sus hijos trataba sobre la propia poética de Bécquer, esa clave de arco por la que el poeta sevillano inaugura sin pretenderlo la poesía contemporánea, esa idea de que es más importante la vida que la literatura (“cuando siento, no escribo”), esa convicción de que una cosa es la poesía (la vida misma y sus vivencias) y otra, bien distinta, los poemas, la torpe traducción de la vida que intentan los poetas, incluido él mismo: “Yo sé un himno gigante y extraño / que anuncia en la noche del alma una aurora”, confesará el poeta en el arranque tradicional de sus Rimas, “y estas páginas son de ese himno / cadencias que el aire dilata en las sombras”. Y explicará luego, tan didáctico, aunque con sus hipérbatos: “Yo quisiera escribirle, del hombre / domando el rebelde, mezquino idioma, / con palabras que fuesen a un tiempo / suspiros y risas, colores y notas”. Ay, el ideal juanramoniano de medio siglo después. “Pero en vano es luchar; que no hay cifra / capaz de encerrarle, y apenas ¡oh hermosa!, / si, teniendo en mis manos las tuyas, / pudiera, al oído, cantártelo a solas”. En esa primera parte de las Rimas, el poeta abunda en esa misma diferenciación entre poesía y poemas. “No digáis que agotado su tesoro, / de asuntos falta, enmudeció la lira; / podrá no haber poetas; pero siempre / habrá poesía”. Tal vez el cenit de esa profundización en su propia poética personal la alcance en el famosísimo poema del arpa: “Del salón en el ángulo oscuro, / de su dueña tal vez olvidada, / silenciosa y cubierta de polvo / veíase el arpa”, empieza su rima 13, que en el orden de sus amigos es la VII. La potencialidad de la inspiración, la genialidad tácita, dormida, necesitada de un impulso exterior, vitalísimo, ajeno, es la que explica el poema: “¡Cuánta nota dormía en sus cuerdas, / como el pájaro duerme en las ramas, / esperando la mano de nieve / que sabe arrancarlas”. Y el remate de un poeta siempre consciente de que al final de la composición se juega su éxito: “¡Ay!, pensé; ¡cuántas veces el genio / así duerme en el fondo del alma, / y una voz, como Lázaro, espera / que le diga: “¡Levántate y anda!”.

La primera Rima de todas

Como no podía ser de otra manera, el primero de los poemas que componen el famoso libro que Bécquer no pudo ver en vida se publicó en un periódico, más bien una revista llamada El Nene. Fue un 17 de diciembre de 1859 y su título era significativo: “Imitación de Byron”. Hoy es también muy conocida, pero se confunde entre las demás: “Tu pupila es azul y, cuando ríes, / su claridad suave me recuerda / el trémulo fulgor de la mañana / que en el mar se refleja”, empieza, y termina: “Tu pupila es azul y, si en su fondo / como un punto del luz radia una idea, / me parece en el cielo de la tarde / una perdida estrella”.

Bécquer flamenco

La magistral combinación de arte mayor y menor en los versos, la elegante asonancia, su claridad, emparenta la poesía de Bécquer con esa intensidad de las soleares, y aunque el poeta no escribió exactamente para los flamencos, que precisamente durante la época de la vida del poeta se fueron conformando como artistas, los flamencos contemporáneos sí han tirado de Bécquer para cantarlo, como ya hiciera el clásico Calixto Sánchez en aquel disco titulado De la lírica al cante o como asegura el lebrijano José Valencia en un documental que aún está por estrenar en Canal Sur y en el que participan numerosos expertos en la vida y la obra del escritor sevillano. El trabajo audiovisual, titulado “¡Es Bécquer!” y de la productora sevillana Promico, está firmado por Jorge Molina y Miguel Ángel Carmona. Versos inolvidables Quién no los conoce hoy: “Por una mirada, un mundo; / por una sonrisa, un cielo; / por un beso... ¡yo no sé / qué te diera por un beso!”. Esa brevísima Rima, de un poeta que había superado los presupuestos románticos, contrasta, por ejemplo, con otra menos conocida y que revela a un escritor mucho más contemporáneo, más descreído: “Voy contra mi interés al confesarlo; / no obstante, amada mía, / pienso, cual tú, que una oda solo es buena / de un billete del Banco al dorso escrita”. Tras los versos de la felicidad amorosa, en efecto, vienen los del final de la relación, más famosos aún: “Asomaba a sus ojos una lágrima / y a mi labio una frase de perdón; / habló el orgullo y se enjugó su llanto, / y la frase en mis labios expiró”. También una pausa en poesía puede encerrar media vida. “Yo voy por un camino, ella por otro; / pero al pensar en nuestro mutuo amor, / yo digo aún: -¿Por qué callé aquel día? / Y ella dirá: -¿Por qué no lloré yo?”. La poesía de Bécquer tiene en su intensa brevedad la clave de su éxito, porque el pueblo –en profecía de Manuel Machado- las ha terminado interiorizando sin necesidad de saber nada de su autor: “Los suspiros son aire y van al aire. / Las lágrimas son agua y van al mar. / Dime, mujer: cuando el amor se olvida, / ¿sabes tú adónde va?”. Porque la poesía del desamor es tan arrebatadora como la del descubrimiento. “Tú eras el huracán y yo la alta / torre que desafía su poder; / ¡tenías que estrellarte o que abatirme!... / ¡No pudo ser!”, dirá en una de sus rimas un poco antes de aquella tan definitiva y cruel: “Cuando me lo contaron sentí el frío / de una hoja de acero en las entrañas (...) Pasó la nube de dolor... Con pena / logré balbucear breves palabras... / ¿Quién me dio la noticia?... Un fiel amigo... / Me hacía un gran favor... Le di las gracias”. Y aquella otra que termina diciendo en tan perfectos endecasílabos: “Ni sé tampoco en tan terribles horas / en qué pensaba o qué pasó por mí; / solo recuerdo que lloré y maldije, / y que en aquella noche envejecí”.

Las oscuras golondrinas