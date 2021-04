Humor, emoción y sentido común, vuelve ‘El Precio Justo’

El programa "El Precio Justo" vuelve a la televisión de la mano de Telecinco (Mediaset España) con Carlos Sobera como presentador, que recupera aquel mítico grito de "¡A jugar!" que hiciera famoso Joaquín Prat y en el que los concursantes deberán aproximarse sin pasarse al precio de una serie de artículos.

Se trata de un nuevo formato "participativo, ameno y muy dinámico", que traerá de vuelta proximamente uno de los programas más recordados de la televisión y uno de los más longevos que "no ha envejecido en absoluto".

"El Precio Justo es un juego muy demócrata; ahora la mayoría de los concursos exigen tener una licenciatura e incluso un máster, éste lo único que precisa es tener grandes dosis de sentido común, una gran intuición y ganas de pasarlo bien", ha dicho este martes en su presentación virtual Carlos Sobera, presentador del formato.

Una sintonía emblemática acompañada de juegos, una "sencilla mecánica basada en el cálculo" y un rostro reconocido en el panorama del entretenimiento como el de Carlos Sobera conforman la imagen renovada de "El Precio Justo", un programa adaptado en 42 países, además de ser uno de los más longevos de la televisión a nivel mundial, con más de 65 años de historia.

"Queríamos hacer dos formatos que no entendíamos que no estuvieran en televisión en España: por un lado 'Got Talent', y por el otro 'El Precio Justo", ha desgranado Nathalie García, CEO de Freemantle España, que colabora con Telencinco en la producción del programa tras "Got Talent España", o "Idol Kids".

Con tres programas grabados, Sobera adelanta que el espíritu de "El Precio Justo" es el de "diversión pura en un ritmo muy rápido y dinámico en sí mismo", en el que pruebas y concursantes "se suceden unos tras otros", sin dar paso a "momentos de bajón o de aburrimiento".

El concurso vuelve a las pantallas tras haber sido uno de los más emblemáticos de España entre 1988 y 1993, presentado entonces por Joaquín Prat.

"Es un honor hacer este programa porque es un formato mítico", ha explicado el presentador, que asegura tener "muy buen recuerdo" de Joaquín Prat, "un monstruo absoluto de la comunicación" que convirtió el programa en icónico: "que él lo hiciera tan bien es un favor que le hace a la historia del programa, porque la gente le tenía cariño a él y también al formato".

Los concursantes serán escogidos entre el público del plató, por lo que todos serán "jugadores potenciales", y se someterán a dos rondas iniciales conformadas por "pujas, ruleta y juegos", que darán paso a una semifinal y a una única ronda final de la que saldrá un único ganador, que optará a llevarse el Escaparate Final del Programa.

A lo largo del "show" los concursantes escucharán una descripción detallada de los artículos expuestos por parte de Luis Larrodera, que ha presentado concursos como "Saber y Ganar", además de prestar su voz a otros como "Supernanny", para calcular mentalmente el valor de los mismos tratando de aproximarse al precio exacto sin sobrepasarlo.

"La dinámica es divertida, amena y participativa; hablo con Luis, con el público y los concursantes", apunta Sobera, quien señala que los jugadores se van siempre "con una sonrisa tras haberlo pasado bien", un gesto que el presentador considera fundamental en una línea de humor y diversión a la que sabe adaptarse.

"Me adapto bien a los formatos. Este en concreto exige una actitud de alegría y celebración que el formato demanda; tengo buena intuición y haciéndolo así me siento como pez en el agua y que todo el mundo está al mismo compás", explica Carlos Sobera, que actualmente esta inmerso también en los rodajes de "Supervivientes" y "First Dates", además de actuar en "Asesinos Todos", en el teatro Reina Victoria.