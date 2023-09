India Martínez se puso por montera a la Maestranza

India Martínez comenzó su carrera artística como cantaora flamenca, y aunque más tarde se decantara por el pop, su alma es flamenca y ayer la dejó volar en la plaza de toros de Sevilla donde, dentro del ciclo Noches de la Maestranza, nos ofreció un concierto, tan brillante como valiente, que forma parte de la gira con la que está presentando su último disco: ‘Nuestro Mundo’.

India comenzó el recital hablando en off con un tono intimista que se tornó desafiante al final, cuando nos confesó: “cada día me siento más libre y más perra”. Y curiosamente el público la escuchó en riguroso silencio y no rompió a aplaudir hasta pasados unos minutos, cuando ya la artista había aparecido en escena, vestida con un body negro, una suerte de peto rojo de estética futurista y unas botas altas negras. Nada más empezar a entonar los primeros versos de la canción que da título al disco y a la gira: ‘Nuestro Mundo’, India Martínez se puso a la Maestranza por montera colmando de quiebros, melismas y quejiós flamencos a sus canciones, que no por ello dejan de ser fieles al universo del pop.

De esta manera, se convierte India Martínez en una cantante única, gracias a una voz privilegiada, un oído exquisito y un dominio del lenguaje y del potencial emocional del flamenco que le permiten dar al género pop un aire diferente.