Izan Ruiz: «Nunca es tarde para aprender a leer»

Actualizado: 12 abr 2023 / 12:26 h.

Una mente visual que desborda creatividad, un sistema de escritura propio y las facilitades de las nuevas tecnologías han sido la base de ‘El Club Z’, el primer libro de Izan Ruiz Rodríguez y con el que el joven autor recaló este martes en La Estación de las Letras de La Rinconada. Una historia que habla de aventuras, de la amistad y los primeros amores, pero que destila entre sus líneas esfuerzo, superación y la capacidad – desde una sorprendente madurez – de superar los límites. Izan tiene 15 años, un gran desparpajo, bastante elocuencia y sentido del humor. Asiste al aula específica del instituto Jacaranda, de Brenes; hace teatro y baila. Atesora en su interior un mundo rico y complejo, en el que visualiza historias completas como guiones de películas, que guarda escritos sobre su mente de principio a final. Un talento que sus profesores supieron descubrir, que animaron e incentivaron, y que empezó a plasmar en negro sobre blanco. Algo que con mucha ilusión no exenta de nervios e inquietud, trabajo y tesón – el suyo y el de sus padres – ha quedado plasmado en este primer libro, editado por Círculo Rojo.

Acompañado por el periodista Fernando González-Caballos, Izan Ruiz explicó cómo fue el proceso de creación de su primer libro (Foto: Francisco J. Domínguez)

“Yo no quería hacer un libro, simplemente quería divertirme”

Lejos de cualquier atisbo de ego o falsa modestia, el joven aseguró en la presentación celebrada este martes en el Centro Cívico Los Silos de La Rinconada que “nunca me había visto como escritor”. “Yo no quería hacer un libro, simplemente quería divertirme”, aseguraba. “Pero un día los maestros vieron que tenía mucha creatividad y decidieron hacer una historia conmigo. Volví a casa nervioso porque quería hacer más capítulos y más historias y no podía por el poco tiempo que tenían los profesores para dedicarme”. En esta aventura, el teclado de voz de Google ha sido su compañero. Izan tenía la historia en su cabeza, “y sabía cómo tenía que ser el final incluso antes de empezar el capítulo 1”. Ante la máquina dio rienda suelta a su creatividad, narrando lo que él veía claro en su cabeza. “Cuando creo una historia digo tiene que pasar esto, cuando escribo trato de que todo lo que yo me he imaginado pase. Tengo en mente lo que va a pasar, voy imaginándome la historia para que pase eso y luego empiezo a escribir”. De esta forma fue plasmando capítulo a capítulo una narración en la que hay protagonistas y antagonistas, buenos y malos, “que son rasgos de su personalidad, pero que no son villanos”; y una riqueza de imágenes, situaciones y hechos que hilvanan un relato de calidad.

El joven escritor dio una lección de tesón y de afán de superación (Foto: Francisco J. Domínguez)

Su inspiración para escribir es la vida y su entorno

Entre todos los personajes destaca, por lo parecido a él, David. Un chico introvertido, que no es capaz de relacionarse, pero que se dedica con todas sus fuerzas y energías a lo que le gusta y le llena. Y a través de ese alter ego y de la escritura consigue dar salida a toda la riqueza que contiene en su interior. “Escribir me ayuda a relacionarme y a contar mi mundo interior”, apostilló en un momento del acto de presentación. Para ello, su inspiración son las novelas, las series, pero sobre todo, lo que ve en la vida real. “Porque la vida no sea una novela no tienen por qué no pasar cosas extraordinarias”, señalaba. Porque es su vida y su entorno su principal inspiración. “Hay gente que me pregunta que cómo puedo escribir si no leo novelas, yo simplemente aprendo de lo que veo”.

Izan explicó que tiene las historias de principio a final en su cabeza y que las lleva al papel dictándoselas al teclado de voz (Foto: Francisco J. Domínguez)

La capacidad de crear de Izan es desmedida. Para dar forma a esos relatos, historias y aventuras que ve tan claros cuenta con un sistema propio y particular con el que consigue plasmarlos para que no se acaben perdiendo. “Yo dibujo la historia en el papel como si fuera mi pentagrama, nadie entiende lo que yo dibujo”. Al respecto, su padre explicó que “desde pequeño cogía papeles y hacía rayas de colores con símbolos que solo él entiende. Son sus pentagramas, sus apuntes”, con los que escribe y lee sus relatos. “Ya no hace sus pentagramas, escribe en el teclado de voz, pero tiene muchas historias escritas de esa forma”.

Antes los límites invita a seguir siempre adelante

Y no es exageración. Desde la segunda parte de ‘El Club Z’ a nuevos relatos de amor y desamor, viajes en el tiempo e infinidad de temas que ya tiene, tanto en su cabeza como en sus pentagramas, y que no duda en que escribirá para que vean la luz como libros.

Izan Ruiz acompañado por la delegada municipal de Salud, Teresa Garzón, y el periodista Fernando González-Caballos (Foto: Francisco J. Domínguez)

A pesar de su corta edad, ya vislumbra la escritura como una profesión. “Puede ser una dedicación. Lo tengo difícil, pero puedo seguir escribiendo si seguimos luchando siempre. Cuando tú dices que no puedes algo no es que no puedas, es que te rindes”. Y la rendición no entra en sus planes, como tampoco lo están las limitaciones. “Límites hay siempre, pero hay que saber cómo hacer para superarlos. Si ves que no puedes ya más ese es tu límite. Yo te diría tómate un descanso pero sigue adelante siempre”.

“No tengas miedo porque el miedo no sirve de nada”